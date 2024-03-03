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讀賣巨人交流賽／球評黃忠義分析中信兄弟落敗原因　看好徐博瑋

▲中信兄弟捕手徐博瑋，是讀賣巨人交流賽最大收穫。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.02）
▲中信兄弟捕手徐博瑋，是讀賣巨人交流賽最大收穫。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.02）

記者吳政紘/綜合報導

中信兄弟在2日跟讀賣巨人交手，吸引37890名觀眾到大巨蛋看球，也是台灣棒球史上最多人進場觀戰的球賽，創造歷史的當下，中信兄弟也展現實力，雖然最終以1:4落敗，但巨人隊也感受到危機，尤其中信兄弟菜鳥捕手徐博瑋表現出色，未來有機會成為可用之兵，《NOWnews今日新聞》節目「野球名人房」主持人，名球評「東哥」黃忠義也提到這場比賽的關鍵。

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中信兄弟此役推出洋投克迪先發，猛登上陣也小試牛刀，結果兩人加起來4局失1分，算是中規中矩，黃忠義說：「洋投看起來還好，當然還要一段時間調整。」

不過黃忠義點出，這場落敗，主因是中信兄弟球員調整比較慢，所以比賽進入狀況時間，沒有讀賣巨人快，不管是選手心態、備戰都要加強，但整體來看沒有太大差距。

李振昌跟呂彥青看起來也些地方還要調整，因為靠近季賽，可能也需要加強，但可能是集訓比較疲累，所以不用擔心，應該可以調整回來。

黃忠義說：「這場最大收穫就是徐博瑋，他看起來不像菜鳥，也可以解決很多危機，是可用之兵，未來很有潛力。」

徐博瑋去年才被中信兄弟以第二指名選中，之前就讀國立體育大學，大學時期就以出色的守備見長，「以捕手來說，他未來可以擔任一、二號，很有機會。」

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