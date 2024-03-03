泰王次子秘娶美國妻還生娃！恐失王位繼承權 被爆「正設法離婚」
泰國現任國王瓦吉拉隆功（MahaVajiralongkorn）和第2任妻子所生的其中1個兒子-瓦查拉松·维瓦查拉翁瑟（Vacharaesorn Vivacharawongse，小名Aon），在被罷黜、流亡海外27年後，突然於去年8月、12月兩度返回泰國，震驚泰國社會。有人猜測可能是泰國王室近臣樞密院的權力鬥爭，將前王子作為政治籌碼的武器，加上瓦吉拉隆功長女「帕公主」（Princess Bajrakitiyabha）因為心臟問題突然失去意識，還有瓦吉拉隆功與第3任妻子西拉米所生的提幫功王子（Dipangkorn），被傳有發展遲緩、自閉症等問題，瓦查拉松才得以回國。近日他又被外媒爆料，為了不失去王位繼承權，正在設法「分手」美國妻。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《紐約郵報》、《鏡報》等外媒報導，瓦查拉松的妻子，據傳是紐約女公務員蓋拉芬諾（Elisa Garafano），按照泰國法律，與外國公民結婚，將使瓦查拉松難以登上王位，而且2人疑似還育有2名孩子，可能令情況更加複雜。
報導聲稱，瓦查拉松告訴朋友，自己已經與妻子離婚，但面對外媒詢問，則改口說「正在辦理離婚手續」；另有消息人士指出，蓋拉芬諾否認已經離婚的消息，希望自己與孩子都能獲得承認，而瓦查拉松非常不想讓妻兒曝光，因為這會影響他「贏得王位的野心」。
資料顯示，瓦查拉松的母親育瓦提達（Yuvadhida Polpraserth），多年前與還是太子的瓦吉拉隆功，生了4個兒子（包括瓦查拉松）和1個女兒，卻在1996年被踢爆出軌軍人，戴了綠帽的瓦吉拉隆功大怒，下令廢除4個兒子的王室頭銜和待遇，驅趕出國，只有女兒希里萬納瓦瑞公主（Sirivannavari Nariratana）因為被高僧欽定為「吉瑞祥和之兆」，得以倖免並留在泰國居住。
被迫與母親、兄弟流亡海外多年的瓦查拉松，目前居住於美國紐約，已經是1名執業律師，去年他突然返回泰國，高調參訪玉佛寺、國柱廟等重要廟宇，還大秀親民形象，吃路邊攤、訪問貧童照護基金會、與平民擁抱，以及前往祖父蒲美蓬（已故泰王）的紀念公園參加父親節活動等等，都引起泰國人民關注，甚至認為泰國王室將再度上演精采的權力宮鬥劇。