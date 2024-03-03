深田詠美大跳科目三！火辣熱舞36秒 驚見「皮包骨」身材嚇壞人
25歲日本AV女優深田詠美，日前被爆出積欠8000萬日幣（約新台幣1670萬元）的稅金，不過，她的心情似乎沒受到影響，還在社群上分享跳《科目三》的舞蹈影片，而她削瘦的身材，舉手投足都能看見骨頭的形狀，引起網友注意。
記者薛羽彤／綜合報導
深田詠美近日在IG上，分享自己跳抖音神曲《科目三》的影片，她的雙手跟著音樂擺動，深田詠美的手臂瘦到讓骨頭現形，小蠻腰也毫無贅肉，馬甲線顯而易見；不過也看得出她胸前傲人的好身材，整體看上去仍讓不少網友感到不舒服，希望她希望注意健康，「太瘦了，骨頭」、「瘦得有點可怕，然後又跳這種舞」、「胸部和腰部不自然」、「這身材真不科學」。
日本狗仔週刊《FLASH》日前爆料，深田詠美前經紀公司，7年來完全沒有幫她報稅，導致她被政府追徵8000萬日幣的稅金，她只好被迫把手上約2千萬元日圓（合約新台幣417萬元）的存款全數繳出去。對此，深田詠美在YouTube拍攝影片向粉絲致歉外，還沉重的宣布現在的經紀人即將離開，她必須找新的經紀人。
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