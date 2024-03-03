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大蛇丸減肥半年成功了！「甩30公斤、體脂降10%」　驚人對比照曝

▲大蛇丸去年8月開始跑健身房運動減肥，半年期間堅持2至3天就會去運動，搭配飲食控制，成功甩肉30公斤。（圖/大蛇丸YT）
▲大蛇丸去年8月開始跑健身房運動減肥，半年期間堅持2至3天就會去運動，搭配飲食控制，成功甩肉30公斤。（圖/大蛇丸YT）

記者張嘉哲/綜合報導

YouTuber大蛇丸原本在團體「狠愛演」也是成員之一，後來團體解散後自立門戶，個人頻道以開箱眾多美食聞名，不過卻也造成身體上的「職業傷害」，體重不斷向上飆升，不少人擔心蛇丸身體狀況要他減肥，否則將「拒看頻道」。然而，近日他發出最新影片，透露自己執行了長達半年的「減肥計劃」，不僅狠甩30公斤，就連體脂率、BMI都下降了不少，讓觀眾也替他開心。

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蛇丸日前上傳「終極運動系列！半年的瘋狂減肥計畫」新影片，影片開頭提到「自己來到健身房即將進行一個大型企劃，那就是半年的減肥之路，要在新年變成一個全新的自己，館長陳之漢甚至贊助了自家健身房月費以及請教練的所有費用」，讓蛇丸驚呼：「館長就是大氣，連我助理也一起贊助」。

▲大蛇丸坦承減肥原因除了健康之外，是因為在去年8月遇到一個不錯的女孩。（圖/大蛇丸YT）
▲大蛇丸坦承減肥原因除了健康之外，是因為在去年8月遇到一個不錯的女孩。（圖/大蛇丸YT）
談到減肥的原因，蛇丸也透露：「第一個當然是為了健康，第二個就是最近遇到一個女孩，我覺得她很棒！勾起了我想努力的慾望，先讓自己瘦下來，看看有沒有機會，我覺得她是值得我瘦下來的一個人！終於等到一個完美的女孩」。於是蛇丸從去年8月就開始到健身房找教練訓練。

減肥初期，蛇丸也先測量了身體數值，體重重達171.6公斤、體脂率54.6％、BMI更是高達57.3，全部指數都是破表，超出一般成人的範圍，蛇丸也自嘲自己的身材就是接近「小叮噹比例，身高跟體重差不多，完全呈現1：1的狀態」；教練也說：「這種體重每天都是負重在行走，但一定還是有拯救的空間」。

▲大蛇丸從171.6公斤減肥半年之後變成140.4公斤，前後對比照差距非常大。（圖/蛇丸YT）
▲大蛇丸從171.6公斤減肥半年之後變成140.4公斤，前後對比照差距非常大。（圖/大蛇丸YT）
然而在教練的帶領之下，蛇丸也非常努力的運動，除了堅持每2至3天就到健身房報到以外，體力也越來越好，然而這期間工作還是得要持續，不免俗還是有許多開箱美食環節，但在非工作期間要努力克制飲食，包括吃水煮餐等等。終於在半年之後，2月份蛇丸重新測量身體指數，體重降到140.4公斤，狠甩了31.2公斤；而肌肉量則和去年8月差不多；體脂肪率從54.6％變成45.8%，也硬生生降下快10%，體脂肪重量也變成64.3kg，跟半年前93.7kg相比，差了快30公斤的脂肪。

影片曝光後，不少資深觀眾紛紛朝聖表示「佩服蛇丸這個勇氣！一定要繼續加油努力，2024結束就變回健康苗條身材吧」、「光是路程兩個小時還能練一休一不缺席，毅力就打敗超過80%的人了，以蛇丸這樣的態度，99公斤已經不是夢」、「努力了半年才拍一支影片，還在維持工作的情況下完成，蛇丸真的非常非常厲害」、「加油！蛇丸撐過今年，健康的身體跟妹子就來啦！」

▲蛇丸體脂肪率從54.6％變成45.8%，也硬生生降下快10%，體脂肪重量也變成64.3kg，跟半年前93.7kg相比，差了快30公斤的脂肪。（圖/蛇丸YT）
▲蛇丸體脂肪率從54.6％變成45.8%，也硬生生降下快10%，體脂肪重量也變成64.3kg，跟半年前93.7kg相比，差了快30公斤的脂肪。（圖/大蛇丸YT）

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