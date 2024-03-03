大蛇丸減肥半年成功了！「甩30公斤、體脂降10%」　驚人對比照曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到減肥的原因，蛇丸也透露：「第一個當然是為了健康，第二個就是最近遇到一個女孩，我覺得她很棒！勾起了我想努力的慾望，先讓自己瘦下來，看看有沒有機會，我覺得她是值得我瘦下來的一個人！終於等到一個完美的女孩」。於是蛇丸從去年8月就開始到健身房找教練訓練。
減肥初期，蛇丸也先測量了身體數值，體重重達171.6公斤、體脂率54.6％、BMI更是高達57.3，全部指數都是破表，超出一般成人的範圍，蛇丸也自嘲自己的身材就是接近「小叮噹比例，身高跟體重差不多，完全呈現1：1的狀態」；教練也說：「這種體重每天都是負重在行走，但一定還是有拯救的空間」。
然而在教練的帶領之下，蛇丸也非常努力的運動，除了堅持每2至3天就到健身房報到以外，體力也越來越好，然而這期間工作還是得要持續，不免俗還是有許多開箱美食環節，但在非工作期間要努力克制飲食，包括吃水煮餐等等。終於在半年之後，2月份蛇丸重新測量身體指數，體重降到140.4公斤，狠甩了31.2公斤；而肌肉量則和去年8月差不多；體脂肪率從54.6％變成45.8%，也硬生生降下快10%，體脂肪重量也變成64.3kg，跟半年前93.7kg相比，差了快30公斤的脂肪。
影片曝光後，不少資深觀眾紛紛朝聖表示「佩服蛇丸這個勇氣！一定要繼續加油努力，2024結束就變回健康苗條身材吧」、「光是路程兩個小時還能練一休一不缺席，毅力就打敗超過80%的人了，以蛇丸這樣的態度，99公斤已經不是夢」、「努力了半年才拍一支影片，還在維持工作的情況下完成，蛇丸真的非常非常厲害」、「加油！蛇丸撐過今年，健康的身體跟妹子就來啦！」