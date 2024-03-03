基隆男衝撞八堵所釀2死！傳民眾想捐款給兇嫌母 里長拒絕理由曝
上月29日晚間，34歲的簡姓男子，疑似因精神狀況不穩，偷走小貨車後一路往基隆方向狂飆，途中追撞34歲的劉姓巡路員，造成其摔車傷重身亡，最後簡男駕車衝撞基隆八堵派出所，釀24歲蘇姓男警殉職，最後簡男也因闖入軌道，遭台鐵區間車撞擊身亡。事發後，有民眾透露簡家家境艱困，並傳出有有善心人士想捐款，但當地里長認為此事不妥而拒絕，表示簡母有工作，之後若有需求社會局會介入，尚無需善款。
記者林盈君／綜合報導
據了解，簡母與丈夫育有3名子女，因丈夫早逝獨自扶養孩子長大，平日靠打零工和低收入戶補助維生，簡男於家中排行第二，妹妹因長期精神狀況不佳，居住在安養院。事件發生後，簡母得知兒子撞死2條無辜生命，哽咽難過表示「對不起警察」，坦言兒子近期精神狀況不佳，有幻聽幻覺等症狀，今年2月期間，還帶他去就醫並服藥，未料還是發生憾事。
簡家的狀況被外界得知後，有善心人士想要捐款給簡家，但被里長拒絕，他坦言有2條無辜命驟逝，認為「現在談論此事不妥」，況且簡母平日有工作及收入，如果真的有需求，社會局也會介入照顧，僅希望外界給予簡母空間。
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