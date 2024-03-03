炎亞綸復出！4月澳門辦見面會「VIP擁5大福利」 驚人票價曝光
藝人炎亞綸去年陷入Metoo風波，遭網紅「耀樂」控訴偷拍性愛影片，被檢方限制出境，直到2月才解除限制，他也隨即曬出人在日本的照片。炎亞綸從去年12月開始在社群上浮出水面，近日傳出他4月20日將在澳門舉辦見面會，最貴的VIP套票要價人民幣3000元（約台幣13400元），預售限量20張目前已搶購一空。
記者薛羽彤／綜合報導
炎亞綸的粉絲團近日PO出，炎亞綸4月20日將在澳門舉辦見面會的資訊，「是不是等了好久？跟炎亞綸見面的機會來囉」，歡迎粉絲一起搶先預購。從圖片中可見，門票共分為4種價格，差別在於與炎亞綸的互動福利，最貴的票價要人民幣3000元（約台幣13400元）可以觀看彩排、擊掌、簽票、一對一合照、隱藏福利，還有機會獲得特別福利。
炎亞綸身陷官司8個月，直到上個月才以150萬獲保，解除限制出境。重獲自由後，他出發前往日本，參加「東京台場 新能源展」，炎亞綸曬出的工作證上可見，他使用的名字拼音，是改名過後的「吳秉孺」的英文拼寫，似乎想要一掃過去的陰霾，開拓新的事業與視野。
※【NOWnews 今日新聞
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