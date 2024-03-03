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本周咖啡優惠！7-11「特大杯美式36元」可寄杯　星巴克買一送一

▲本周咖啡優惠出爐，7-11線上寄杯將推出特大杯美式咖啡10杯360元；全家單品咖啡第2杯9元可寄杯；星巴克買一送一只限周一。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠出爐，7-11線上寄杯將推出特大杯美式咖啡10杯360元；全家單品咖啡第2杯9元可寄杯；星巴克買一送一只限周一。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

3月第一周準備開工，本周天氣忽冷忽熱，北部周二高溫可望衝破30度，周四隨即又低溫下探10度，冰熱咖啡都囤起來！全家又有一日限定單品拿鐵第2杯9元，7-11將祭出特大杯美式咖啡36元，兩者都可線上寄杯。星巴克為「藍色星期一」（Blue Monday）打氣，周一爽喝買一送一。《NOWnews》精算每杯原價、平均特價，折扣幅度一文看懂。

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🟡全家便利商店

📍APP｜3月1日至3月3日
◾特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）

📍APP｜限3月4日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜3月1日至3月3日
◾珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾GODIVA迦納熱巧克力2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）

▲3月3日前，GODIVA迦納熱巧克力2杯120元。（圖／業者提供）
▲3月3日前，GODIVA迦納熱巧克力2杯120元。（圖／業者提供）
📍門市｜2月21日至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

📍門市｜3月6日至4月2日
中杯精品美式／拿鐵任2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）

▲「植感好生活」燕麥飲品買2送1。（圖／7-11提供）
▲「植感好生活」燕麥飲品買2送1。（圖／業者提供）
📍APP｜3月6日至3月10日
◾莓好光櫻心凍拿鐵2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾莓好光櫻心凍紅茶2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾金好運旺龍來鳳梨拿鐵2杯99元，6.3折（原價78元、特價50元）

▲7-11莓好光櫻心凍系列飲品限時特價。（圖／7-11提供）
▲莓好光櫻心凍拿鐵、鳳梨拿鐵都有寄杯優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜3月7日至3月11日
◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵10杯470元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯550元，6.9折（原價80元、特價55元）

▲7-11行動隨時取10杯組合。（圖／7-11提供）
▲7-11線上寄杯特大杯美式平均36元，相當於6折。（圖／業者提供）
🟡星巴克
為上班族加油，星巴克3月4日周一限定，當天上午11時至晚間8時到全台門市，買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，就可享買一送一。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且不適用機場、高鐵台鐵站、國道休息站、觀光區等部份門市。

▲星巴克買一送一僅周一限定。（圖／業者提供）
▲星巴克買一送一僅周一限定。（圖／業者提供）

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