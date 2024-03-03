台日交流賽引爆滿民眾觀賽大巨蛋竟漏水　議員酸讓讀賣巨人看笑話

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何孟樺說，2日進場動線相當荒唐，讓場內外都人滿為患，要進到內、外野區都只能從B1上去，且B1要到內野2F只有兩個樓梯加上兩個「沒電的電扶梯」，到其他樓層的話就只能走樓梯。另外，還發生大巨蛋頂棚漏水民眾被滴到，場內電視不是沒開就是只有數據，離座就難知賽事進度，還有廁所少得可憐讓民眾大排長龍的情形。
何孟樺表示，想當初，蔣市府甚至還曾說過要爭取泰勒絲來大巨蛋演出，現在回想起來真是笑死，大巨蛋開幕至今，從測試賽、亞錦賽，到今天的讀賣巨人，場場都鬧笑話，邀請國際巨星泰勒絲來，蔣萬安是嫌自己不夠可笑嗎？
何孟樺最後說，這座大巨蛋，台北市民等了超過30年好不容易開幕了，但卻沒有市民期待的高品質場地，只剩一具華而不實的皮囊讓蔣萬安沾沾自喜的作秀。針對今天所接獲的賽事問題，她已經一併提供給市府，並要求體育局監督改善，不要只會講得好聽，卻做得好爛！
針對漏水一事，遠雄集團副總經理楊舜欽說明，亞錦賽期間因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致滲漏，在賽前已全部修復完畢。但今天的交流賽，可能因為進場人數較多，管線負擔造成接頭滲漏。
楊舜欽說，由於兩天賽程接續，會盡力搶修巡檢。這次受影響球迷約十位，遠雄對此深感抱歉，協助升級座位，並致贈紀念品，希望維持球迷觀賽品質。