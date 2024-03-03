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女星停車「2小時費用9400元」求助警察無門　過來人分享一招解決

▲胡文英停車2小時費用高達9400元，求助警察也沒用，過來人分享一招解決。（圖／胡文英臉書）
▲胡文英停車2小時費用高達9400元，求助警察也沒用，過來人分享一招解決。（圖／胡文英臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

57歲女星胡文英是黑澀會美眉鄭靚歆的媽媽，因身材保養得宜，常在社群上分享辣照，吸引網友目光，是名副其實的美魔女。胡文英1日發文控訴，她開車去健身房運動，停車2小時的費用，竟高達9400元，她趕緊向警方求助，見此情況傻眼直呼「最近真的太衰了！」有過一樣經驗的網友在底下留言表示，只要打給健身房櫃檯就會幫忙處理了。

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▲胡文英到健身房運動2小時，停車費竟高達9400元。（圖／胡文英臉書）
▲胡文英車子停錯位子，擋到別人出路，遭到對方飆罵。（圖／胡文英臉書）
胡文英1日在社群上發文透露，自己開車去健身房運動，卻誤停了很像停車格的位子，不小心擋住別車去路，被擋住無法出入的駕駛，見到胡文英爆氣嗆「妳終於出現了，等妳很久了！」該女子飆罵胡文英超過10分鐘，她也只能不斷地和對方道歉，卻在文中抱怨對方的態度「我極度懷疑人類的聲音，怎麼可以飆到這麼高，真替她喉嚨擔心」。

▲胡文英到健身房運動2小時，停車費竟高達9400元。（圖／胡文英臉書）
▲胡文英到健身房運動2小時，停車費竟高達9400元。（圖／胡文英臉書）
就在她以為事情告一段落時，她去停車場準備繳錢出場，沒想到畫面竟顯示她的停車費用為9400元，她3月1日才進場，系統卻顯示她進場時間為2月10日，當下她立刻致電給警方求助，但員警也束手無策。如此荒唐的情節發生在自己身上，加上胡文英近日才因泡湯，遺失5萬元的潘朵拉手鏈，讓她直呼「只能說最近真的太衰了。」

有網友指出，這是知名健身房附設的停車場，自己也曾碰到一樣的狀況，「單純系統秀逗，打電話去櫃檯他就會幫忙消時間了」；而胡文英發文揭露自己的疏失，卻引發大批網友抨擊，認為她只顧闡述自己的委屈，還責怪對方的行徑，「千錯萬錯都是別人的錯，看看妳自私的樣子再來檢討別人吧」、「苦等妳移車一個多小時，才駡妳10分鐘，已經很寬容了。」

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