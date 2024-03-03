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質詢是上對下！翁曉玲臉書遭網友灌爆仍無懼　再轟陳建仁沒常識

▲國民黨立委翁曉玲大嗆陳建仁傲慢。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）
▲國民黨立委翁曉玲大嗆陳建仁傲慢。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

記者何哲欣／台北報導

國民黨新科立委翁曉玲前天質詢行政院長陳建仁時，說陳揆是看守內閣，不宜做過多決策，陳揆要反駁，翁曉玲拒絕，並要求行政院尊重立法院，質詢是上對下的關係，不只讓陳揆更不滿，翁曉玲的臉書也遭網友灌爆。不過翁曉玲仍認為看守政府的認知是一般憲政基本常識，再酸陳建仁，「沒知識，要有常識；沒常識，也要會掩飾」。

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翁曉玲曾任國家通訊傳播委員會委員，擁有德國慕尼黑大學法學碩士和博士學位，進軍國會前是清大合聘副教授兼清大通識教育中心主任。他當立委後經營粉絲專頁，目前僅有690個讚、975個追蹤者，但昨天上午留言，有高達8百多個留言，質疑他的說法，不過也有不少人留言力挺。

翁曉玲在臉書繼續解釋，《憲法》上「立委質詢官員」的制度，是「立委問，行政院答」的上下質詢，行政院只能在立委要求回答的範圍內答，而不是雙方平等辯論，這才叫做「行政院向立法院負責」！試問，立委問東，官員答西；立委問到一半官員插嘴，甚至反問，這叫做「質詢」？算是「向立法院負責」？

翁曉玲說，民進黨政府在立法院殿堂內接受備詢，都能如此傲慢，藐視立委質詢，對人民老百姓，又能多謙虛呢？
至於看守內閣，翁曉玲說，在新政府成立之前的這個過渡期，即將卸任的舊政府不該運用其任內的最後時刻，發揮在憲法、法律上、行政上的「殘餘價值」，去進行若干的人事任命及從事重大決策之決定，進而影響接班者的執政權。

翁曉玲也提到，就算仍是同一政黨繼續執政，看守政府仍不該越俎代庖，做出讓繼任者難以承擔收拾的政策，除非陳建仁已默認是下任行政院院長，受到即將上任的總統賴清德指示，已經開始執行續任任務。但即使如此，基於責任政治和尊重新民意，看守內閣仍不宜積極推動和實施任何重要政策和法案，否則即是違反憲法精神。

翁曉玲說，很驚訝陳建仁院長的反嗆：「請問哪一個法律有寫看守政府？」他批陳揆的說法失格，且陳揆在年初也多次表示自己是看守內閣的身分，現在右翻臉不認人，一般憲政基本常識，還須要寫在法律裡？正所謂「沒知識，要有常識；沒常識，也要會掩飾。」這群政府官員大辣辣的自曝其短、毫不掩飾自己的無知，早已不適任了。

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