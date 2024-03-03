全聯員工終於招了！「結帳超慢」最大兇手曝　真實薪水公開超意外

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賴熊說：「現在又加上各種外送平台在操員工，客人也不手軟叫了一大堆，還要清潔店面，全聯店員是非常辛苦的。而且他只要縮編一個人，就會給員工多1000元，但這基本上還是公司賺到，凹時間變成讓你隱性加班，想要磨練自己嗎？做全聯就對了」。
影片至今已經突破150萬人觀看，不少民眾對於這樣的薪水感到非常驚訝「全聯員工不到3萬元嗎....太意外了」、「全聯這種工作內容不到3萬真的相當血汗耶」、「人真的太少，我家這邊大店只有6個人上班，根本就不夠」、「終於知道為什麼會一直聽到『請支援收銀』了，人根本就不夠，薪水這麼低又累誰要做」、「善待員工啊.....難怪現在全聯很缺人！」
而也釣出一票全聯員工表示「現任pt路過，除了薪水其他講得幾乎都沒錯，真的很累」、「全聯員工路過.....非常的寫實，有時候一個班只有3個人」、「跟到好的店經理上天堂，每間的制度不太一樣」、「曾經7年全聯員工路過，真的很辛苦也很累」、「本人是全聯員工，不過正職最低工資是29000，我們店一個班別最多也才三個人」、「年資5年在職中.....差不多要離職了，真的太累」。
全聯起薪不到3萬！「請支援收銀」老毛病問題出在人力
而《NOWnews》記者也上104人力銀行查看全聯的職缺，發現幾乎「門市人員」的薪資平均落在28500元、29000元，以現行最低薪資27470元來看，真的不算高，扣完勞健保一個月大概就是26000、27000元左右，過去有曾經在全聯工作的員工列出所有工作內容，對比這樣的薪水，更多人寧願跑外送、做超商店員甚至是去手搖店工作。
至於全聯長期被詬病的「結帳太慢」問題，這也歸咎在店內人力是否有不足的問題，以記者常常去的信義區某間全聯來說，結帳櫃檯2個，但總是只有1個櫃檯在結帳，到了尖峰時段經常排隊人龍很長，店員按了「請支援收銀」也不見得有人立刻能前來幫忙，因為手邊都有很多事正在忙，顯然「人力問題」、「勞動環境」如何優化，也是全聯企業的一大課題之一。
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