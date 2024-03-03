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全聯員工終於招了！「結帳超慢」最大兇手曝　真實薪水公開超意外

▲全聯福利中心是台灣超市龍頭，不管日常用品、生鮮雜貨在此都能買到，拓點多又方便，成為許多婆媽買菜首選。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯福利中心是台灣超市龍頭，不管日常用品、生鮮雜貨在此都能買到，拓點多又方便，成為許多婆媽買菜首選。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

說到台灣超市的龍頭，大家心裡第一時間想到的肯定是「全聯福利中心」，因為不管是日常用品、生鮮雜貨在此都能買到，拓點多又便利，成為不少上班族買菜的最佳首選。然而，在全聯工作一個月可以賺多少錢你知道嗎？近日，影音創作者「賴熊」也拍片分享全聯薪資，結果釣出一整票全聯員工分享工作日常，讓不少人對於該薪資感到不敢相信。

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Tik Tok影音創作者「賴熊」專講各行各業的薪資結構、職場分析，近日他拍攝影片表示「全聯正職員工27000（實際平均則是28500元、29000元），而且他們佔地面積超大的，超級辛苦，有時候人力嚴重不足，不斷的縮編，再派一堆工作給你，一個時段班表基本有4個人，有人要補貨、結帳、代班、支援等等。」

賴熊說：「現在又加上各種外送平台在操員工，客人也不手軟叫了一大堆，還要清潔店面，全聯店員是非常辛苦的。而且他只要縮編一個人，就會給員工多1000元，但這基本上還是公司賺到，凹時間變成讓你隱性加班，想要磨練自己嗎？做全聯就對了」。

▲全聯購物節登場，除了日用品有滿千折百外，衛生棉、口腔清潔用品還有滿額折30元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯福利中心員工「薪資」不少人都相當好奇，結果答案公開後，讓許多人感到非常驚訝。（圖／記者鍾怡婷攝）
影片至今已經突破150萬人觀看，不少民眾對於這樣的薪水感到非常驚訝「全聯員工不到3萬元嗎....太意外了」、「全聯這種工作內容不到3萬真的相當血汗耶」、「人真的太少，我家這邊大店只有6個人上班，根本就不夠」、「終於知道為什麼會一直聽到『請支援收銀』了，人根本就不夠，薪水這麼低又累誰要做」、「善待員工啊.....難怪現在全聯很缺人！」

而也釣出一票全聯員工表示「現任pt路過，除了薪水其他講得幾乎都沒錯，真的很累」、「全聯員工路過.....非常的寫實，有時候一個班只有3個人」、「跟到好的店經理上天堂，每間的制度不太一樣」、「曾經7年全聯員工路過，真的很辛苦也很累」、「本人是全聯員工，不過正職最低工資是29000，我們店一個班別最多也才三個人」、「年資5年在職中.....差不多要離職了，真的太累」。

▲全聯刊登在104人力銀行的職缺中，幾乎所有門市人員的薪資開出都是28500元、29000元，沒破3萬讓不少人感到驚訝。（圖/104人力銀行官網）
▲全聯刊登在104人力銀行的職缺中，幾乎所有門市人員的薪資開出都是28500元、29000元，沒破3萬讓不少人感到驚訝。（圖/104人力銀行官網）
全聯起薪不到3萬！「請支援收銀」老毛病問題出在人力

而《NOWnews》記者也上104人力銀行查看全聯的職缺，發現幾乎「門市人員」的薪資平均落在28500元、29000元，以現行最低薪資27470元來看，真的不算高，扣完勞健保一個月大概就是26000、27000元左右，過去有曾經在全聯工作的員工列出所有工作內容，對比這樣的薪水，更多人寧願跑外送、做超商店員甚至是去手搖店工作。

至於全聯長期被詬病的「結帳太慢」問題，這也歸咎在店內人力是否有不足的問題，以記者常常去的信義區某間全聯來說，結帳櫃檯2個，但總是只有1個櫃檯在結帳，到了尖峰時段經常排隊人龍很長，店員按了「請支援收銀」也不見得有人立刻能前來幫忙，因為手邊都有很多事正在忙，顯然「人力問題」、「勞動環境」如何優化，也是全聯企業的一大課題之一。

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