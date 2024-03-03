天氣預報／冷氣團掰掰！明後天飆破30度 下波「全台濕冷」時間曝
經過3天的冷氣團侵襲後，今（3）日冷空氣減弱，各地白天起氣溫開始回升，包括北台灣在內，全台高溫都高於攝氏21度，且明（4）日偏南風影響，環境變得相當暖熱，預計將出現攝氏30度高溫，週二（3/5）中南部更有機會來到攝氏32度，連北部都超鍋攝氏30度，不過週三（3/6）又有一波新的冷氣團，屆時全台有雨，預計影響至週四（3/7），天氣變化相當快速。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師方俊元表示，今天白天各地高溫逐漸上升，北部攝氏18至21度、中部攝氏21至24度、南部攝氏22至27度，東部攝氏19至23度，天氣方面，北部、中部大致是多雲，隨時間雲量會逐漸減少，南部晴時多雲，東部為迎風面地區，雲量持續偏多，偶有迎風面短暫雨機會。
方俊元指出，明天環境轉成東南至偏南風影響，溫暖的空氣影響台灣，各地氣溫回升，北東高溫攝氏25至27度、中南部攝氏27至30度，週二氣溫更是會進一步回升，北東高溫攝氏30度，中南部則是有機會上升至攝氏32度，體感炎熱，且環境水氣少，各地普遍是晴時多雲穩定的型態，只有東部偶爾會有較多雲量，甚至是局部迎風面飄雨的可能。
體醒民眾，週三將會有鋒面再次通過、冷氣團南下，北部週三白提開始先有短暫陣雨，鋒面通過後，中部、東部各地都有降雨機會，冷空氣南下後，天氣較差的情況將維持至週四晚間，週五（3/8）水氣減少，天氣再轉為迎風面有雨的型態，預估下波冷空氣強度仍有機會達冷氣團等級，春天天氣系統變化較大，務必多加留意天氣動態。