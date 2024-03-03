基隆東岸商場合約曝光！綠議員揪金額藏貓膩　批謝國樑謊話連篇

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她指出，市府曾說未來東岸商場的變動權益金2200萬元也不可能，因微風自己估計的年營收最多也才6.4億元，依合約應繳的變動權益金每年也僅只1080萬元，不可能做到年營業額要達12億元。謝國樑就是要製造市府未來可收的變動權益金，都比前市長林右昌還要多。
鄭文婷指出，就連市府曾說有1920萬元的媒體通路回饋，也沒於合約看到。營運績效報告書也只有民國105年到111年，獨漏112年；如按照過去合約，積分若達優良廠商標準就可優先續約，但市府不把大日公司最後一年營運績效提出，可能就是怕被揭穿市府刻意不讓大日優先續約。
鄭文婷也提到，東岸商場的土地租金不管前市府或現在的謝市府，都是按照每期申報地價的固定公式計算收取。2016年市府與大日的土地租金約定每年1631萬8000元，5年後申報地價調整，2020年前市府與大日續約的時候，土地租金才會調降至979萬800元，但同一時間前市府在議約的時候就把定額權利金拉高到4070萬9200元，總計市府保底的收入還是維持在5050萬元。
鄭文婷說，反觀謝市府與微風的契約，卻是僅約定計算方式，對於未來可能調降減少市府收入部分沒有任何約定，所以謝市府保底的2655萬元，可能也不保底，因為未來當期申報地價調降的話，市府可收的租金收入就會減少。他質疑謝國樑，「還是覺得微風的條件比較好嗎？恐怕是市府給微風的條件比較好吧！」