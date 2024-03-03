台中「白玫瑰女屍命案」！殺人犯假釋愛上觀護人 瘋狂追求遭判刑
2008年間，台中發生震驚社會的「白玫瑰女屍命案」，當時35歲的嫌犯梁又山，因不滿女友提出分手，竟將對方載到大肚山望高寮，再將其持刀殺害，並於死者頭七時，買了一束白玫瑰重回現場弔唁，而這束白玫瑰也成為破案的契機。梁又山落網後，被依殺人罪嫌判刑16年，於2020年假釋出獄，但他卻因愛慕輔導他的女觀護人，不斷寫情書騷擾，讓女方心生畏懼，案經台中地院審理，依違反跟騷法，處徒刑4月得易科罰金，可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，現年51歲的梁男，於2020年假釋出獄後，愛慕輔導他的女觀護人，自2021年11月至2023年4月間，多次向心理師、就業輔導員訴說愛慕之情，台中地檢署獲知消息，改安排其他觀護人輔導，引起梁男不滿，瘋狂寫情書寄到中檢觀護人室，讓女方不堪其擾，即便中檢以書面命令、發函告誡，但梁男依就持續騷擾，舉動令女方心生畏懼，影響日常生活。
案經台中地院審理，認為梁男假釋出獄後，雖於工廠擔任作業員，卻趁機竊取他人財物，另外，無法克制情緒及理性尊重他人，不斷騷擾女觀護人，漠視法律規範，因此依涉犯跟蹤騷擾罪，處有期徒刑4月，得易科罰金；竊盜罪部分處罰金8萬元，可易服勞役，全案可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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