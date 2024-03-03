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歡迎楊寶楨選台中！江和樹：她拿到柯文哲一半選票便能當選

▲去年8月6日民眾黨黨慶在台中舉行，楊寶楨與黃珊珊一起將柯文哲高腰西裝褲的皮帶拍賣出2萬元高價。（資料畫面，2024.03.03）
▲去年8月6日民眾黨黨慶在台中舉行，楊寶楨與黃珊珊一起將柯文哲高腰西裝褲的皮帶拍賣出2萬元高價。（資料畫面，2024.03.03）

記者顏幸如／台中報導

民眾黨前發言人楊寶楨日前和蔡壁如餐敘的合照曝光，外界猜測她有意回台中市參選。市黨部主委江和樹今表示，柯文哲選總統在台中拿到30%選票，選市議員只要15%就能當選，楊寶楨這種高聲量的優質候選人，只要願意到台中扎根，相信不管在哪個選區都會當選。

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▲去年8月6日楊寶楨在台中主持民眾黨黨慶，活動後找她拍照的男粉絲，遠比找柯文哲合照的人還多。（資料畫面／記者顏幸如攝，2024.03.03）
▲去年8月6日楊寶楨在台中主持民眾黨黨慶，活動後找她拍照的男粉絲，遠比找柯文哲合照的人還多。（資料畫面／記者顏幸如攝，2024.03.03）
民眾黨黨團前立院黨團副主任兼發言人楊寶楨日前請辭，當天哭得梨花帶淚，未來動向也成外界關注焦點，黨主席柯文哲拋出「選松信或台中還沒決定」的說法。日前楊寶楨與台中市府顧問、民眾黨前立委蔡壁如餐敘的合照曝光，外界猜測楊是否也會被台中市長盧秀燕延攬進市府任職，或在台中市參選。

民進黨台中市議員江和樹今（3）日表示，若楊寶楨考慮到台中參選，他非常期待，身為市黨部主委，樂見楊寶楨這種具備聲量的候選人到台中扎根，柯文哲參選總統在台中拿到30%選票，選台中市議員只要15%就能當選，楊寶楨是優質的候選人，相信在台中哪個區域都會當選，民眾黨未來在台中一定更有希望。

早在去年5月立委選舉提名前，尚未確定蔡壁如出征台中之際，江和樹就曾公開表示，希望台中出身的大學姐林筱琪和楊寶楨為黨而戰回郷參選，但當時楊寶楨僅表示「未被市黨部主委本人徵詢過意願，不知希望她參戰哪個選區」。

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