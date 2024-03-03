北市男高中生情緒失控！暴怒鎖喉毆打老師 開嗆：這不是你該管的
日前，台北市北投區某高中，傳出一名男學生在課堂上情緒失控，徒手攻擊老師事件，當時正在上數學課時，該名男學生被老師糾正影響上課，男學生瞬間暴怒拍桌，大吼「是我決定的嗎？我最後一個選位子」、「這不是你該管的」，接著衝上講台摔麥克風，甚至拉扯老師並毆打攻擊，最後其他同學幫忙上前壓制，才讓事件暫時停息，而整個過程也被拍下PO網，引發輿論爭議。對此校方表示，事發之後有請家長先將學生帶回。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該段影片被PO到《記者爆料網》，當時男學生被老師糾正影響上課，男學生反駁說學校開會有同意，他在不高興及情緒不穩定的時候，可以做一些事情來緩和自己，只要不影響課堂發出噪音即可，但老師認為，該男學生已影響到其他人上課權利，表示「你坐第一排影響到我」，男學生聽完瞬間失控，用力拍桌大吼「是我決定的嗎？我最後一個選位子」，更怒嗆「這不是你該管的」。
接著男學生衝上台，先摔走老師手中的麥克風，之後開始步步逼近，不但比中指、拉扯毆打老師，甚至還用鎖喉攻擊，導致課堂上一片混亂，所幸現場有不少學生上前協助，將男學生拉開並壓制，才避免事態更加嚴重。對此，校方表示，該學生是特教生有情緒障礙等狀況，當時與老師可能在語言上無法溝通，而教務主任獲報有立即到現場，並請家長先帶回該學生，後續將開會研議，引進外界資源共同幫助孩子。
※【NOWnews 今日新聞
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