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林俊傑手戴「3200萬豪宅」朝聖泰勒絲開唱！興奮吶喊：比我歌迷嗨

▲林俊傑昨日手戴了一副要價3200萬元的名錶，等同一棟豪宅，現身泰勒絲演唱會，變成一位小小的歌迷盡情嗨跳大讚：「怎麼可以比我歌迷嗨！」（圖／林俊傑FB）
▲林俊傑昨日手戴了一副要價3200萬元的名錶，等同一棟豪宅，現身泰勒絲演唱會，變成一位小小的歌迷盡情嗨跳大讚：「怎麼可以比我歌迷嗨！」（圖／林俊傑FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）近期在世界各地展開巡迴演唱會「The Eras Tour」，不僅吸引大批歌迷朝聖，就連亞洲天王周杰倫也特別到場欣賞。昨（２）日泰勒絲亞洲站來到新加坡，「金曲歌王」林俊傑竟然還帶著價值3200萬元新台幣的名錶現身，化身小小歌迷開心嗨喊：「怎麼可以我比歌迷high！」

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身為新加坡人的林俊傑，昨（2）日以歌迷的身分親自到泰勒絲演唱會欣賞，此前，他還不忘在車上秀了一只要價3200萬元的昂貴手錶「RICHARD MILLE RM 47」，簡直把「一棟豪宅」戴在身上，隨後不斷在IG限動連發看演唱會的心情。

▲林俊傑帶了一副價值3200萬元的名錶，現身泰勒絲演唱會狂歡，簡直把一棟豪宅戴在身上，造成熱議。（圖／林俊傑IG）
▲林俊傑帶了一副價值3200萬元的名錶，現身泰勒絲演唱會狂歡，簡直把一棟豪宅戴在身上，造成熱議。（圖／林俊傑IG）
只見林俊傑並非站在熱區，而是站在中間非常後面的位置，雖然視野廣闊，但距離舞台相當遙遠，僅能透過大螢幕才能看到泰勒絲本人，但他樂在其中，跟著歌迷們跳上跳下，情緒非常激動，迫不及待與大家分享一切，一邊嗨唱一邊狂歡，「怎麼可以我比歌迷high！」

值得一提的是，林俊傑還秀出手上專屬的泰勒絲官方粉絲專屬的「友誼手鍊」，並串上自己的名字與喜歡的歌曲和專輯，此刻的他就像一個普通的粉絲，完全不見大明星的包袱，盡情享受歌后帶來的舞台魅力，畫面曝光後也意外掀起大家討論。

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▲林俊傑秀出泰勒絲官方粉絲專屬的友誼手鍊，就像一位小小歌迷一樣非常興奮。（圖／林俊傑IG）
▲林俊傑秀出泰勒絲官方粉絲專屬的友誼手鍊，就像一位小小歌迷一樣非常興奮。（圖／林俊傑IG）

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