NBA／湖人114:124不敵金塊！詹皇成40000分第一人　Jokic狂砍35分

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此役開賽前James 生涯總得分為39991分，距離「40000分」只差9分，他在首節得到了5分，次節先靠著罰球拿2分，之後切入上籃得手，正式達標，成為史上第一位生涯得到40000分的球員，湖人以66:58領先進入到中場。
易籃再戰後，金塊後衛Jamal Murray手感開始加溫，連續得分讓客隊追到75:75平手，這一節金塊單節打出31:23攻勢，兩隊以89:89進入到末節。
Michael Porter Jr.在第四節開打後不久就投進三分球，此役他前10投10中，雙方比數仍然很膠著，湖人靠著James和Austin Reaves的配合得到許多分數，但金塊這裡團隊多點發揮，也緊咬比數不放。
戰局進入最後3分鐘的白熱化階段，金塊加強防守，Aaron Gordon三分球命中，讓客隊打出一波11:2的攻勢反超，金塊在剩下1分34秒時以119:112領先。湖人暫停回來後未能取分，反而讓Nikola Jokic在籃下再拿2分，之後Aaron Gordon完成灌籃三分打，也讓金塊鎖定比賽勝利。
James今晚20投12中，攻下26分9助攻；八村壘23分，Anthony Davis得到17分11 籃板。金塊方面，Jokic攻下35分10籃板7助攻，Murray攻下24分11助攻，Porter斬獲25分10籃板。
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