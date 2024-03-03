讀賣巨人交流賽／兄弟菜鳥徐博瑋表現亮眼！ 平野惠一讚：給滿分
讀賣巨人交流賽昨（2）日台灣試合第一戰由讀賣巨人對決中信兄弟點燃戰火，現場湧入了3萬7890人進場，也是台灣歷史上最多觀眾進場的棒球賽事，而中信兄弟昨日的先發捕手由菜鳥徐博瑋扛下，不但球迷訝異，就連徐博瑋自己也想不到，而他不但在防守端與投手配合良好，打擊部分也從巨人軍王牌投手戶鄉翔征手中打出安打，表現相當出色，賽後總教練平野惠一也親自給予子弟兵鼓勵，並表示「必須要給徐博瑋滿分」。
記者陳品翔/綜合報導
平野惠一談到徐博瑋這名菜鳥球員，並給予他「滿分」評價，認為他儘管是年輕選手，但卻非常有自信，他說到：「真的是會給他（徐博瑋）滿分！不論是今天在帶領投手的方面，或者是一直跟投手溝通喊聲，還是站上打擊區的姿勢，他看起來都不像是一個年輕人，看起來就像是一名老捕手一樣，看到他今天這麼有自信地站在球場上，真的是太好了。」
徐博瑋賽後也直呼，能夠參與這場與巨人軍交手的比賽，對於自己來說是一個很好的經驗，他說到：「很強的對手、很慎重的比賽，自己有機會能夠在場上比賽，甚至是蹲完9局，對我來說是一次很好的經驗。」
徐博瑋是去年中信兄弟在選秀會上第二輪指名的選手，是自國立體大畢業，目前他在二軍出賽過6場、一軍則是沒有出賽紀錄。
第一次一軍隨隊出賽就是在大巨蛋，徐博瑋昨日受訪時也坦言心情很緊張，來到球場剛換完衣服，聽到自己要先發時，甚至還嚇了一跳。徐博瑋說到：「自己想很多，但越想越緊張，王峻杰教練就說，這是大家夢想的場合，能夠被3萬人罵，也是一個很好的經驗。」經驗豐富的老大哥陳家駒，也提醒他不要緊張、要能夠扛住。
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