劣跡藝人成功翻身！柯震東吸毒慘遭封殺　范冰冰逃漏稅5年復出

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柯震東吸毒遭中國封殺 復出戲約不斷
柯震東2011年演出電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，2014年與房祖名因涉嫌吸毒在北京被逮捕，事後被驗出尿液結果，皆呈大麻類陽性反應。同年他被中國廣電總局列為「封殺劣跡藝人」名單。之後柯震東仍持續推出新作品，《再見瓦城》、《金錢男孩MONEYBOYS》、《月老》、《黑的教育》等等，在台灣成功復出，不過在中國的聲勢仍大不如前。
范冰冰因陰陽合同跌落神壇 懶理中國封殺好萊塢復出
大陸影后范冰冰原本穩居大陸一線女星地位，2018年被爆出「陰陽合同」逃漏稅風波，最後她補繳40億台幣，遭當局列「劣跡藝人」全面封殺。遭到中國封殺後，去年范冰冰先是演出韓國女同志電影《Green Night》，又前往好萊塢發展，上個月傳出她與《即刻救援》「最強老爸」連恩尼遜共演《疾凍救援2》，挑戰「女打仔」角色。
張哲瀚遭中國封殺星途不滅 歌曲、寫真集獲肯定
32歲大陸男星張哲瀚2021年憑藉武俠劇《山河令》中，飾演男主角周子舒受到關注。才爆紅短短4個月，他被網友挖出2018年曾在日本靖國神社前所拍下的紀念照，引起中國網友質疑他「親日」的敏感政治議題，雖然張哲瀚火速道歉，但仍遭到品牌切割，代言受到影響，官方媒體更是全面圍剿。隔年他往海外發展，不僅歌曲受到歡迎，登上iTunes全球排行榜，寫真集首刷也全數賣光。
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