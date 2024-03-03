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劣跡藝人成功翻身！柯震東吸毒慘遭封殺　范冰冰逃漏稅5年復出

▲范冰冰（左）、柯震東，曾因逃漏稅、吸毒被中國官方封殺，列為劣跡藝人，最後成功復出娛樂圈。（圖／范冰冰微博、柯震東IG）
▲范冰冰（左）、柯震東，曾因逃漏稅、吸毒被中國官方封殺，列為劣跡藝人，最後成功復出娛樂圈。（圖／范冰冰微博、柯震東IG）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人炎亞綸去年6月因捲入偷拍性愛片風波，手上代言被逐一解約，還被拔掉十大傑出青年資格，近日傳出他將在4月在澳門舉辦見面會復出。事實上，許多藝人因負面新聞重創形象遭到封殺，柯震東、范冰冰、張哲瀚之後也成功復出。

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柯震東吸毒遭中國封殺　復出戲約不斷

柯震東2011年演出電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，2014年與房祖名因涉嫌吸毒在北京被逮捕，事後被驗出尿液結果，皆呈大麻類陽性反應。同年他被中國廣電總局列為「封殺劣跡藝人」名單。之後柯震東仍持續推出新作品，《再見瓦城》、《金錢男孩MONEYBOYS》、《月老》、《黑的教育》等等，在台灣成功復出，不過在中國的聲勢仍大不如前。

▲柯震東在Threads和粉絲互動熱絡。（圖／柯震東臉書）
▲柯震東2014年吸毒重創形象。（圖／柯震東臉書）
范冰冰因陰陽合同跌落神壇　懶理中國封殺好萊塢復出

大陸影后范冰冰原本穩居大陸一線女星地位，2018年被爆出「陰陽合同」逃漏稅風波，最後她補繳40億台幣，遭當局列「劣跡藝人」全面封殺。遭到中國封殺後，去年范冰冰先是演出韓國女同志電影《Green Night》，又前往好萊塢發展，上個月傳出她與《即刻救援》「最強老爸」連恩尼遜共演《疾凍救援2》，挑戰「女打仔」角色。

▲范冰冰認為人要自救，不要等他人出手，才有可能走出迷霧。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）
▲范冰冰因為陰陽合同被封殺，轉往好萊塢復出。（圖／翻攝自范冰冰工作室微博）
張哲瀚遭中國封殺星途不滅　歌曲、寫真集獲肯定

32歲大陸男星張哲瀚2021年憑藉武俠劇《山河令》中，飾演男主角周子舒受到關注。才爆紅短短4個月，他被網友挖出2018年曾在日本靖國神社前所拍下的紀念照，引起中國網友質疑他「親日」的敏感政治議題，雖然張哲瀚火速道歉，但仍遭到品牌切割，代言受到影響，官方媒體更是全面圍剿。隔年他往海外發展，不僅歌曲受到歡迎，登上iTunes全球排行榜，寫真集首刷也全數賣光。

▲張哲瀚長相帥氣音樂作品及寫真集都有不錯成績。（圖／張哲瀚IG）
▲張哲瀚長相帥氣，在海外的音樂作品及寫真集都有不錯成績。（圖／張哲瀚IG）
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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