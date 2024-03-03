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3月不看星星虧大！春季「黃道光、水星東大距」接力　觀賞時間曝

▲3月開始的星空璀璨無比，尤其黃道光在日落後2小時內都可以看見，在天氣晴朗、無月光且空氣乾淨的地方觀賞非常顯目。（圖／台北市立天文館提供）
▲3月開始的星空璀璨無比，尤其黃道光在日落後2小時內都可以看見，在天氣晴朗、無月光且空氣乾淨的地方觀賞非常顯目。（圖／台北市立天文館提供）

記者張志浩／綜合報導

時序逐近進入春季，除了天氣系統變化快速外，3月開始的星空也璀璨無比，在3月20日至3月25日期間，包括黃道光、金星合土星、水星東大距等美麗的天象也都將一一上演，尤其黃道光在日落後2小時內都可以看見，在天氣晴朗、無月光且空氣乾淨的地方觀賞非常顯目。

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🟡黃道光（3月20日）

台北市立天文館研究助理趙瑞青指出，黃道光是春天限定的奇特天象，主要是來自太陽系內微塵粒子所散射的陽光，由於塵埃呈透鏡狀分布在以太陽為中心的黃道面上，所以從地球上看起來呈三角錐狀，底部最寬可達約40度，高度更可近70度。

今年春分在3月20日，太陽在這天直射赤道，是一年中「晝夜等長」的日子，春分前後數星期間是欣賞黃道光的最佳時機，日落後2小時內，在西方天空看見從地平線往上延伸、呈淡白色錐狀的黃道光。

▲黃道光是太陽系內微塵粒子所散射的陽光，由於塵埃呈透鏡狀分布在以太陽為中心的黃道面上，所以從地球上看起來呈三角錐狀。（圖／台北市立天文館提供）
▲黃道光是太陽系內微塵粒子所散射的陽光，由於塵埃呈透鏡狀分布在以太陽為中心的黃道面上，所以從地球上看起來呈三角錐狀。（圖／台北市立天文館提供）
🟡金星合土星（3月22日）

3月22日將發生「金星合土星」，兩行星在上午10點運行到「合」的位置，兩者僅相距0.35度，不到一個滿月的距離，但最適合觀賞的時間是在當日清晨5時30分至天亮前的短暫時刻，雖然1等的土星在曙光中不太明顯，但旁邊有-3.9等，50倍亮的金星做引導，因此不難觀察。

🟡水星東大距（3月25日）

3月25日傍晚是今年第一次「水星東大距」，亮度約為-0.2等，民眾可以把握前後數日，在西方無遮蔽處，日落後至19時30分水星西沉前，用肉眼就能夠在西方低空看見它。此外，初露臉的春季星空也非常值得觀賞，獅子座、室女座、大熊、小熊座和牧夫座等，都是耳熟能詳的星座，不妨趁著晴夜一識其真面貌。

▲今年第一次「水星東大距」將在3月25日出現，3月22日也有「金星合土星」的奇景發生。（圖／台北市立天文館提供）
▲今年第一次「水星東大距」將在3月25日出現，3月22日也有「金星合土星」的奇景發生。（圖／台北市立天文館提供）

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