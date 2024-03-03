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明起高溫35度烤2天！週三「跳水式降溫」又要下雨　3月像洗三溫暖

▲3月天氣像洗三溫暖，明後天高溫飆破攝氏30度，週三冷氣團來襲全台又濕又冷到週六。（圖／記者葉政勳攝）
▲3月天氣像洗三溫暖，明後天高溫飆破攝氏30度，週三冷氣團來襲全台又濕又冷到週六。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

冷氣團一波又一波，期間高溫熱如夏！氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明表示，今（3）日各地逐漸回溫，明（4）日轉偏南風，北部、東半部高溫預計達攝氏25至27度，中南部攝氏27至30度，週二（3/5）日更來到攝氏30至32度，局部地區最高溫有機會飆到攝氏35度，週三（3/6）冷氣團再度來襲，鋒面導致全台有雨，春季天氣像洗三溫暖。

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中央氣象署預報員官欣平指出，今日強烈大陸冷氣團減弱，白天起氣溫回升，北部攝氏18至21度、中部攝氏21至24度、南部攝氏22至27度，東部攝氏19至23度；水氣減少的情況下，僅北部山區及東部、東南部地區有零星短暫雨。

▲天氣變化快速，週一、週二溫暖如夏，週三冷空氣再次來襲。（圖／中央氣象署提供）
▲環境轉為偏南風，週一、週二各地氣溫飆高，但週三又有冷氣團，各地氣溫有如跳水般直線下降。（圖／中央氣象署提供）
臺灣大學大氣科學博士林得恩則說明，明後2天，由於環境轉為偏南風，全台氣溫顯著回升，各地多為多雲到晴的穩定天氣，體感會很像夏天，中南部局部地區高溫甚至有機會衝到攝氏33度或以上，尤其在近山區或河谷，高溫可能再高攝氏1至2度。

不過在週三，又有冷氣團來襲，官欣平提醒，鋒面通過及大陸冷氣團南下，週三下半天起北部、東半部轉為有短暫陣雨，其它地方可能有零星陣雨；北台灣下半天起氣溫明顯下降，預估入夜將跌到剩攝氏12度左右。

週四（3/7）冷氣團來最強，北部及東北部全天寒冷，整日氣溫僅在攝氏12至14度徘徊，清晨則要留意攝氏10度左右的低溫，中南部也偏冷，白天高溫不超過攝氏22度，且華南雲雨區東移，水氣偏多，北部、東半部有短暫陣雨，中南部也有零星短暫陣雨。冷氣團預計在週六（3/9）才會減弱，但下週日（3/10）預估又會有新一波冷空氣接力。

▲週一、週二天氣回穩，週三鋒面通過，又轉為全台有雨的濕冷環境。（圖／中央氣象署提供）
▲本週三隨著鋒面、冷氣團影響，由北至南又將出現雨勢，整體呈現濕冷的環境。（圖／中央氣象署提供）

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