川普連續拿下3州黨團會議！「超級星期二」後有望獲提名
美國前總統川普（Donald Trump），當地時間2日又贏下密蘇里州（Missouri）和愛達荷州（Idaho）共和黨黨團會議（caucus），外加橫掃密西根州（Michigan）剩餘黨代表票，短短時間內在3個州都有所斬獲，狠甩對手海利（Nikki Haley），距離獲得黨內總統提名資格又更近一步了。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，本次共和黨的選舉週期，密西根州共和黨人採用混和提名機制，舉行初選與黨團會議；川普先是於2月27日在初選中勝出，獲得16張黨代表票中的12張，接著又在3月2日贏得剩餘的39張黨代表票。
繼密西根州以後，川普又分別在密蘇里州和愛達荷州黨團會議，贏得54張和32張黨代表票，進一步鞏固他的壓倒性優勢。目前已獲得247張黨代表票的川普，在初選中尚未嚐到敗績，還遙遙領先主要競爭對手海利的24張。
共和黨3日、4日將在華盛頓特區（District of Columbia）和北達科塔州（North Dakota）舉行初選。由於3月5日就是「超級星期二」（指美國大選年的2月或3月，多個州會同時舉辦總統候選人初選的星期二），屆時會有15個州和美屬薩摩亞（American Samoa）在當天舉行初選，預計川普將繼續挾帶優勝氣勢，朝共和黨總統候選人提名的方向邁進。