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12星座一周運勢／牡羊座貴人運桃花旺爆　巨蟹座小心工作感情出包

▲12星座本週運勢出爐，牡羊座貴人運、桃花超旺；巨蟹座要小心工作、感情出狀況。（示意圖／取自unsplash）
▲12星座本週運勢出爐，牡羊座貴人運、桃花超旺；巨蟹座要小心工作、感情出狀況。（示意圖／取自unsplash）

記者黃韻文／綜合報導

塔羅占卜師Princess分享12星座一周運勢（2月25日至3月2日）。

🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、日常。
這周貴人運旺，你也有左右逢源的機會，或人氣旺、很吃得開。工作上目前貴人比較多，或業績開始成長；感情上桃花運旺盛，也有想追求你的人。

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🟡金牛座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周需要比較辛苦一點，另外也會有貴人或好機會。工作上有好轉的機會；感情上有桃花，可以多留意一下。

🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作、感情方面要多留意一下，不適合的問題。工作上現在這個機會未必是好機會；感情上有閃戀的可能性，但要注意有震盪。

🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面要特別注意，小心狀況頻頻。工作上狀況比較多；感情上相處狀況不穩定。

🟡獅子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周進度緩慢，凡事都還在談的階段，需要溝通的事比較多。工作上進展緩慢；感情上適合約會、談戀愛。

🟡處女座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周感情方面，對方有自己的小世界，讓你猜不透。工作上收穫不大；感情上對方會稍稍保留。

🟡天秤座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面表現不錯，或接案頻頻。工作上有機會；感情上有長遠發展的桃花。

🟡天蠍座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周運勢比較穩定，有一種從頭開始的感覺。工作上比往常穩定許多；感情上目前沒有桃花，小心變成感情絕緣體。

🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有挑不對人的感覺，或已經走不下去。工作上狀況比較多，有點碰壁；感情上相處問題若是太嚴重，放棄為佳。

🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周對人事不滿，小心事情喊卡。工作上對目前狀態不甚滿意；感情上對對方不滿，小心熱情消退。

🟡水瓶座
本周運勢重點，日常、感情、工作。
這周容易被捷足先登的感覺，或人際關係不佳。工作上小心好機會被搶走；感情上目前跟對方沒有機會。

🟡雙魚座
本周運勢重點，工作。
這周周遭的人失望，讓你開始確定方向，並且開始執行，萬事起頭難。工作上有換跑道的可能；感情上可能會無暇顧及感情。

📍Princess占卜心測（點此連結）

本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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