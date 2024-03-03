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詹皇40000分之夜「里程悲」！破喬丹紀錄、成總得分王　也都輸球

▲「詹皇」LeBron James成為「40000分」俱樂部目前唯一的會員，但所屬的洛杉磯湖人最終以114:124輸給丹佛金塊。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James成為「40000分」俱樂部目前唯一的會員，但所屬的洛杉磯湖人最終以114:124輸給丹佛金塊。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「詹皇」LeBron James今（3）日達成「40000分」紀錄，但洛杉磯湖人以114:124不敵丹佛金塊，而以過去紀錄來看，詹皇在寫下里程碑的當天，似乎總是勝少敗多。像是超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為NBA總得分王的那一天，湖人也輸給了奧克拉荷馬雷霆。

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此役James全場出賽37分鐘，總計20投12中，三分球5投2中拿下26分4籃板9助攻。他在第二節靠著招牌上籃完成生涯40000分里程碑，不過球隊最終在主場輸給金塊，沒能用一場勝利來慶祝。

這場比賽湖人一度取得領先，不過下半場金塊越戰越勇，不但Nikola Jokic和Jamal Murray的連線湖人守不住，今天Michael Porter Jr.單場10投10中，也給紫金大軍帶來巨大壓力，最終在末節崩盤，以10分之差落敗。

有媒體統整了詹皇生涯寫下得分里程碑時，似乎所屬球隊經常輸球，比如他在成為「最年輕10000分」、超越喬丹（Michael Jordan）得分，以及登基NBA歷史總得分王的當天，球隊最終都落敗。

以下是他著名的幾場「里程悲」時刻：

生涯首秀砍25分：騎士92:106不敵國王

最年輕1萬分里程碑：騎士隊87:92不敵塞爾提克

最年輕3萬分里程碑：騎士隊102:114不敵馬刺

總得分超越喬丹：湖人隊99:115不敵金塊

總得分超越Kobe：湖人隊91:108不敵76人

總得分超越Karl Malone：湖人隊119:127不敵巫師

成為NBA總得分王：湖人隊130:133不敵雷霆

成為史上唯一40000分：湖人隊114:124不敵金塊

不過儘管如此，這並不折損詹皇「40000分」紀錄的偉大性，就如金塊總教練Michael Malone所說：「他在年紀那麼小的時候就必須處理名氣及隨之而來的鎂光燈，為了做到他在生涯的這個階段所做到的事，他似乎從未放慢過腳步，這太可怕了。當你退一步看著他的生涯 ，只需要驚嘆於其綿延如此之久。」

儘管之後的得分高手如林，但James至今依舊保持著多項「最年輕．．．分」的紀錄：

1000分 19歲41天

5000分 21歲22天

10000分 23歲59天

15000分 25歲79天

20000分 28歲17天

25000分 30歲307天

30000分 33歲24天

35000分36歲50天

40000分 39歲63天

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