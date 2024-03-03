詹皇40000分之夜「里程悲」！破喬丹紀錄、成總得分王　也都輸球

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場比賽湖人一度取得領先，不過下半場金塊越戰越勇，不但Nikola Jokic和Jamal Murray的連線湖人守不住，今天Michael Porter Jr.單場10投10中，也給紫金大軍帶來巨大壓力，最終在末節崩盤，以10分之差落敗。
有媒體統整了詹皇生涯寫下得分里程碑時，似乎所屬球隊經常輸球，比如他在成為「最年輕10000分」、超越喬丹（Michael Jordan）得分，以及登基NBA歷史總得分王的當天，球隊最終都落敗。
以下是他著名的幾場「里程悲」時刻：
生涯首秀砍25分：騎士92:106不敵國王
最年輕1萬分里程碑：騎士隊87:92不敵塞爾提克
最年輕3萬分里程碑：騎士隊102:114不敵馬刺
總得分超越喬丹：湖人隊99:115不敵金塊
總得分超越Kobe：湖人隊91:108不敵76人
總得分超越Karl Malone：湖人隊119:127不敵巫師
成為NBA總得分王：湖人隊130:133不敵雷霆
成為史上唯一40000分：湖人隊114:124不敵金塊
不過儘管如此，這並不折損詹皇「40000分」紀錄的偉大性，就如金塊總教練Michael Malone所說：「他在年紀那麼小的時候就必須處理名氣及隨之而來的鎂光燈，為了做到他在生涯的這個階段所做到的事，他似乎從未放慢過腳步，這太可怕了。當你退一步看著他的生涯 ，只需要驚嘆於其綿延如此之久。」
儘管之後的得分高手如林，但James至今依舊保持著多項「最年輕．．．分」的紀錄：
1000分 19歲41天
5000分 21歲22天
10000分 23歲59天
15000分 25歲79天
20000分 28歲17天
25000分 30歲307天
30000分 33歲24天
35000分36歲50天
40000分 39歲63天
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁