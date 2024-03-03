管碧玲跳腳！「金門撞船案」專報惹議 綠委：甲動備戰力挺執法
針對陸籍快艇拒檢翻覆釀2死，對此立法院內政委員會召委高金素梅排定明日進行「金門撞船案」專案報告，讓海委會主委管碧玲不滿報告名稱，提交立院的書面報告自行修改為「取締大陸籍快艇事故案」。對此民進黨團幹事長吳思瑤今（3）日表示，相信高金素梅有雅量接受不同意見，也希望在野黨別因此事造成內政委員會議事延宕，別把文字調整的事件無限上綱，成為杯葛議事進行的藉口與理由，而民進黨團將會甲動要求立委全力備戰、專業問政，力挺國家執法。
記者陳威叡／台北報導
對此高金素梅排定專報名稱惹議，吳思瑤今日表示，絕對尊重內政委員會召委的排案權，但是對於專案報告命題文字是否帶有預設立場，先入為主價值判斷，這當然可以討論也值得商榷，而立法院過去相當多案例可循，這個會期剛上路食安專報，民進黨就曾針對專報主題文字提出修正要求，也在韓國瑜協助裁示下，將專報主題調整更為中立，沒有預設前提表述， 這就是一個好的案例。
吳思瑤說，相信高金素梅有雅量接受不同意見，也期待在野黨不要因此造成周一內政委員會議事延宕，籲不要把這樣文字調整的事件無限上綱，成為杯葛議事進行的藉口與理由，民進黨立委絕對會充分準備、專業問政，也會採取力挺海巡合法正當執法的立場，也相信透過專業問政，能將事件清楚呈現在國人面前。
最後吳思瑤說，民進黨團將會採取甲動，要求立委全力備戰，專業問政、理性論述，拿出最好表現，挺國家執法，捍衛國家海域管轄權。