1天能吃5顆蛋！「水煮蛋怎麼煮、放多久、熱量、減肥法」一文看懂

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除了使用蒸蛋器，煮法還有其他3種：鍋子水煮、電鍋、燜燒罐。
📍用鍋子煮水煮蛋
1、將雞蛋洗乾淨
2、鍋中加水，放雞蛋，水量蓋過雞蛋
3、開火沸騰後轉小火，煮10分鐘
📍電鍋水煮蛋作法
1、將雞蛋洗乾淨
2、電鍋外鍋放「半杯水」
3、電鍋內放蒸架，再放上雞蛋
4、蓋鍋蓋、按開關，跳起後燜3至5分鐘
📍電鍋版另有網路懶人作法
1、將一張廚房紙巾沾濕，鋪在電鍋裡
2、洗淨的雞蛋直接放在紙巾上
3、蓋鍋蓋、按開關，跳起後燜3至5分鐘
📍燜燒罐煮水煮蛋
1、雞蛋洗淨，小心滾入燜燒罐
2、加沸水至8分滿，預熱30秒將水倒掉
3、重新加沸水至8分滿，旋緊上蓋
4、靜置燜燒20分鐘即可
📍微波爐煮溫泉蛋
雖然微波爐很方便，但不能用來煮雞蛋，帶殼雞蛋放入微波爐加熱，可能會導致蛋殼爆開，只能將蛋打出、加熱煮成溫泉蛋，可淋上日式醬油和蔥花。
1、使用可微波的碗，加水約100cc
2、將蛋打入水中，不用攪拌、不戳破蛋黃
3、微波爐設定100度／600瓦，加熱50秒
🟡水煮蛋時間、煮多久
若是用鍋子水煮雞蛋，比較方便控制水煮蛋的熟度，根據烹煮時間長短，可煮出溫泉蛋、溏心蛋、全熟蛋。
◾溫泉蛋（蛋黃黏稠、蛋白半熟）：水滾後煮約 3~4 分鐘
◾溏心蛋（蛋黃接近凝固、蛋白凝固）：水滾後煮約 6~7分鐘
◾全熟蛋（蛋白、蛋黃皆凝固）：水滾後煮約 10~12分鐘
🟡水煮蛋熱量、蛋白質
根據衛福部食品營養成分資料庫顯示，以1顆白殼雞蛋（可食部份53克）來計算：
◾熱量：74卡
◾蛋白質：6.8克
◾膽固醇：213毫克
◾鈉：68毫克
◾鉀：69毫克
◾鈣：37毫克
◾磷：96毫克
🟡水煮蛋可以放多久
如果想一次多煮一些水煮蛋，最佳保存方式是「帶殼冷藏」，將未剝殼的水煮蛋放入保鮮盒，放進冰箱冷藏，約可存放5天至1周。
但如果水煮蛋已經去殼，建議當天吃完。而溫泉蛋、溏心蛋等半熟蛋，更容易滋生細菌，即使未剝殼，冷藏存放時間仍比全熟蛋還短。
🟡水煮蛋減肥
水煮蛋的熱量比茶葉蛋、煎蛋還要低，除了是優質蛋白質、富含胺基酸，雞蛋還有許多維他命，可增加飽足感，又不會使血糖飆升。
可選擇在早餐時吃水煮蛋，並且將蛋料理到全熟，延長吸收消化時間。或是在餐與餐之間感到飢餓時，可吃1顆水煮蛋止嘴饞、解決飢餓。邱正宏醫師曾指出，吃水煮蛋除了避免血糖急速上升，還可以使脂肪繼續燃燒，是最佳的減肥利器。
🟡一天能吃幾顆蛋
過去常有1天最多吃2顆蛋、或是吃蛋白不吃蛋黃的說法，否則膽固醇容易過高。不過舊有觀念已被修正，邱正宏醫師表示，血液中的膽固醇受食物影響只佔20%，剩下8成主要還是自身心陳代謝、血液脂肪的調控。
在《2015-2020年美國飲食指南》最大改變，就是取消膽固醇攝取上限。換句話說，一個人每天吃多少蛋，其實沒有限制。邱正宏提到，正常人一天吃5顆蛋以下，不會有什麼大問題。
不過，新光醫院心臟內科醫師洪惠風也提醒，《2015-2020年美國飲食指南》雖然拿掉每日攝取膽固醇300毫克限制，但仍建議降低食物中的膽固醇攝取量。雖然理論上，血液中膽固醇僅20%來自於飲食，不過研究結果或臨床觀察都發現，飲食影響血液中的壞膽固醇（LDL）因人而異。
有人一天吃8顆雞蛋，血液中的壞膽固醇不升反降，但也有人一天只吃1顆蛋，壞膽固醇就升高許多。洪惠風醫師認為，一天能吃幾顆蛋是「因人而異」，要看自己的抽血數值，做個人化調整。