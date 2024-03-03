女神卡卡、BTS都愛康普茶！7種人不宜跟風 專家曝最佳飲用時間
最近幾年康普茶（Kombucha）很夯，不只好萊塢紅星「小辣椒」葛妮絲派特洛、女神卡卡喜歡喝，連南韓天團BTS的柾國也尬意，吸引不少迷哥迷姐對這茶好奇也跟風，不過專家提醒，康普茶雖含有茶多酚與兒茶素，有抗氧化等作用，但含有咖啡因，因此不適合孕婦、糖尿病等族群，其他人想喝也最好在飯後飲用。
家庭消費中心／綜合報導
由於康普茶深受歡迎，食藥署邀請鄭文怡營養師為民眾詳加介紹，她表示，康普茶可用任一種茶葉當基底，例如紅茶、綠茶、烏龍茶、普洱茶等，加上水、蔗糖與紅茶菌（紅茶菇，由酵母菌加上醋酸菌所生成）醱酵而成，而添加菌種來醱酵的程序，就是康普茶與其他茶品的最大差異。
鄭文怡指出，康普茶含有天然茶多酚與兒茶素，而且在醱酵過程中，酵母菌會將蔗糖水解成葡萄糖及果糖，最後產生酒精與二氧化碳，接著醋酸菌再將酒精轉換成醋酸，所以最終產品的pH值會下降並帶有微甜的氣泡感，使得康普茶具有茶香與果醋風味，也是一大特色。
不過鄭文怡提醒，康普茶每100c.c.含有3~5毫克的咖啡因，所以對咖啡因敏感者如孕婦、幼兒、失眠患者不適合，另消化道不適、肝腎功能不佳、免疫功能低下及糖尿病患者等，也都不建議飲用。此外，一般人若要喝康普茶，也要注意別在空腹時喝，最佳飲用時機應為飯後。
鄭文怡也說，民眾最好不要購買來路不明、標示不清或自釀的康普茶，以免因醱酵環境不佳或溫控不良，導致污染或發霉，而食藥署也強調，購買時應選擇包裝完整、有品管控制的康普茶，開瓶後若是對嘴喝，瓶口的細菌群可能會影響品質，應儘快飲完，以確保食用安全。