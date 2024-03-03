陸網紅逛饒河夜市！挑戰「只吃400台幣」　結局認了：真的不夠花

女神卡卡、BTS都愛康普茶！7種人不宜跟風　專家曝最佳飲用時間

▲女神卡卡、南韓天團BTS柾國喝康普茶，吸引不少粉絲跟風，營養師提醒，「7類人」不適合飲用 。（示意圖／取自Shutterstock）
▲女神卡卡、南韓天團BTS柾國喝康普茶，吸引不少粉絲跟風，營養師提醒，「7類人」不適合飲用 。（示意圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

最近幾年康普茶（Kombucha）很夯，不只好萊塢紅星「小辣椒」葛妮絲派特洛、女神卡卡喜歡喝，連南韓天團BTS的柾國也尬意，吸引不少迷哥迷姐對這茶好奇也跟風，不過專家提醒，康普茶雖含有茶多酚與兒茶素，有抗氧化等作用，但含有咖啡因，因此不適合孕婦、糖尿病等族群，其他人想喝也最好在飯後飲用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於康普茶深受歡迎，食藥署邀請鄭文怡營養師為民眾詳加介紹，她表示，康普茶可用任一種茶葉當基底，例如紅茶、綠茶、烏龍茶、普洱茶等，加上水、蔗糖與紅茶菌（紅茶菇，由酵母菌加上醋酸菌所生成）醱酵而成，而添加菌種來醱酵的程序，就是康普茶與其他茶品的最大差異。 

▲康普茶的沉澱物真實身分是活菌，能夠幫助人體抗氧化、調整腸道健康、新陳代謝等。（示意圖／shutterstock）
▲康普茶有茶香與果醋風味。（示意圖／取自Shutterstock）
鄭文怡指出，康普茶含有天然茶多酚與兒茶素，而且在醱酵過程中，酵母菌會將蔗糖水解成葡萄糖及果糖，最後產生酒精與二氧化碳，接著醋酸菌再將酒精轉換成醋酸，所以最終產品的pH值會下降並帶有微甜的氣泡感，使得康普茶具有茶香與果醋風味，也是一大特色。 

不過鄭文怡提醒，康普茶每100c.c.含有3~5毫克的咖啡因，所以對咖啡因敏感者如孕婦、幼兒、失眠患者不適合，另消化道不適、肝腎功能不佳、免疫功能低下及糖尿病患者等，也都不建議飲用。此外，一般人若要喝康普茶，也要注意別在空腹時喝，最佳飲用時機應為飯後。 

鄭文怡也說，民眾最好不要購買來路不明、標示不清或自釀的康普茶，以免因醱酵環境不佳或溫控不良，導致污染或發霉，而食藥署也強調，購買時應選擇包裝完整、有品管控制的康普茶，開瓶後若是對嘴喝，瓶口的細菌群可能會影響品質，應儘快飲完，以確保食用安全。

泰山扛不住！冰鎮檸檬紅茶、梅子綠茶全部漲價　香吉士25元→30元

本周咖啡優惠！7-11「特大杯美式36元」可寄杯　星巴克買一送一

2024驚蟄節氣到！只有這天快「在家打小人」　拿錯拖鞋會愈打愈慘

12星座一周運勢／牡羊座貴人運桃花旺爆　巨蟹座小心工作感情出包

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞