總統府憲兵自戕！他曝內幕壓力過大成最後稻草 「誰能夠扛著？」
總統府驚傳自戕案件，槍響，駐守總統府的憲兵211營的一名20歲古姓上兵，前天晚間9時36分於總統府門口值勤時，突然朝頭部開槍自戕，送醫搶救後仍宣告重傷不治。知情人士說，211營號稱天下第一營，選拔標準高，對體格、戰技更是相當要求，古姓上兵「沒有感情問題，也不可能欠錢」，但疑因業務量過大，壓力過重，選擇走上絕路。
記者何哲欣／台北報導
根據《記者爆料網》報導，一名知情人士說，憲兵的工作相當繁重，且責任和戰鬥部隊無異，一樣都需參與操演、基地和駐地等任務，而211營憲兵的勤務量比其他單位更繁雜，除了幾乎每天都要執行三班制的正哨勤務，下哨後還需轉往待命班，扣除備哨、上下哨時間，真正的休息的時間少之又少。
該人士說，211營的三連，近日還被國防部指定為測驗的受測單位，營內憲兵必須趁隙完成槍枝保養、槍支妥善管理和歸零等測驗項目，讓本就不多的休息時間再次被壓縮，測驗壓力、繁重業務輪番上陣，高強度的工作環境，不只影響憲兵履行職責的能力，更甚恐釀身心狀況亮紅燈，他感嘆，這樣的壓力，「誰能夠扛著？」
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