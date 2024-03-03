NBA／Reaves曝LeBron總是第一個到球場練習！　直言他是活傳奇

談到親眼見證LeBron達成4萬分里程碑，Austin Reaves說到：「對我而言，能夠和LeBron每天生活在一塊，我到現在還在消化這件事，我就是把握當下，我覺得我餘生都會珍惜這段回憶，我正在好好把握這段經歷。」「我每天都向他學習，LeBron過去這些年的偉大，背後是他的努力，他總是第一個到球場訓練、總是照顧好他的身體，我要持續向他學習，他是我們眼前活生生的傳奇。」
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至於談到球隊今天末節失守，無緣在主場搶下勝利，Austin Reaves則是認為不能給金塊在末節有這麼好的得分機會，要想辦法讓他們打不好。「金塊在比賽最後三四分鐘擊敗了我們，我們必須想辦法扭轉這種局面。想擊敗金塊，末節必須打得很好才行，不能給他們任何機會，說到底，沒人會為我們感到難過，我們必須得想出解決辦法。」
湖人總教練Darvin Ham則是認為球隊在鞏固籃板方面做得不夠好，必須要更積極，他說到：「我們需要提升鞏固防守籃板的表現，這樣才有機會能贏得今天這種比賽。在投籃方面，我們有過一些好的機會，但可惜沒能投進，另外也出現了一些不合時宜的失誤，我們會再回去看看錄影帶，吸取教訓，持續努力進步。」
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