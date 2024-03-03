亞馬遜驚見「長8公尺巨蟒」！科學家河中共游 基因檢測結果出爐
全新物種被發現了！被稱為「地球的生物基因庫」的亞馬遜雨林，近期再度被科學家發現了全新物種「北方綠森蚺」（Northern Green Anaconda），身長達7.9公尺重200公斤，經過基因檢測，更發現牠確實是一新物種。
記者潘毅／綜合報導
荷蘭生物學家馮克（Freek Vonk）近期在IG上發文出一段影片，是他在位於厄瓜多境內的亞馬遜雨林中，在一條河川內巧遇到一條身長7.9公尺、重達200公斤的巨蟒，起初他們本以為是當地常見的「森蚺」（green anaconda），只是體型較大，但基因檢測結果卻讓他們振奮。
馮克與其他來自9個國家共14位科學家，共同發現這個分布於在南美洲北部的全新物種「北方綠森蚺」（Eunectes akiyama），他們經過基因檢測發現，「北方綠森蚺」與亞馬遜森蚺基因差異高達5.5%，要知道人類與黑猩猩的基因差異僅約1.2％，因此兩種森蚺可以說是只有外貌看起來神似而已。
澳洲昆士蘭大學生物學教授弗萊（Bryan Fry）則分析，「北方綠森蚺」與森蚺大約是在1000萬年前就分支成兩個物種，但兩者的習性仍相當神似，其中北方綠森蚺體型又更加龐大，有機會取代森蚺，成為世界上體型最大的蛇種。