NBA／馳騁賽場逾10年！Irving自認已是老將　籲新秀重視心理健康

記者首先問到Kyrie Irving，表示現在很多聯盟當中的年輕球員都很仰慕你，說以前你是他們在2K裡最常用的球員，對於這種從年輕球員到老將，再到球隊領袖的轉變，自己有什麼心得，Irving則是表示自己相當感激自己現在擁有的一切，並說到：「我很感激這一切，我不會把這些過程當成理所當然，當你去查看NBA球員的平均生涯長度時，你會發現平均值可能僅有4到5年。在這個過程中，你需要找到能讓你成長的球隊，我覺得我在達拉斯找到了，這裡讓我知道了我是一個什麼樣的人，並且讓我變得更加成熟。」
Kyrie Irving繼續說到：「年輕人們，這裡可能有很多媒體壓力、球迷壓力還有社群媒體的輿論壓力等，但你要知道什麼對你而言是最重要的，你要保持生活和工作的平衡。這一代的年輕人，他們可能面臨了太多的壓力，可能很多球員，都是選擇用沉默去承受這些東西，但心理健康問題可是個很大的問題，我都經歷過這些，如果現在年輕球員有這方面的問題，歡迎他們隨時可以來找我。
至於獨行俠昨（2）日在客場以110:138慘敗給東區霸主塞爾提克，Kyrie Irving作為昔日綠衫軍的一份子，他在波士頓的日子過得並不快樂，甚至在往後回到塞爾提克主場時，也皆受到綠衫軍球迷不小的噓聲伺候，對此Kyrie Irving則是表示，球迷有權利那樣做，他說到：「這是他們的球場，他們可以噓我，這場比賽有很多關注點在我身上。過去幾年我對上塞爾提克都沒贏過，我想直到我拿到勝利之前，綠衫軍的球迷都有權利噓我，這也是競技體育裡面有趣和迷人的地方，要去試著擁抱它們。」
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