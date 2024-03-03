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高市教育局跨域結盟設「3C成癮123三大防護網」守護學子健康學習

▲高市府教育局家庭教育中心今年首次跨域結盟高雄市學生輔導諮商中心、衛生局社區心理衛生中心成立「3C成癮123三大防護網」，協助面對與解決網路成癮問題。（圖／高市府教育局提供）
▲高市府教育局家庭教育中心今年首次跨域結盟高雄市學生輔導諮商中心、衛生局社區心理衛生中心成立「3C成癮123三大防護網」，協助面對與解決網路成癮問題。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

智慧手機、網路3C成癮問題影響家庭互動、教養與孩子的學習。為了更全面地應對3C成癮問題，高市府教育局家庭教育中心今年首次跨域結盟高雄市學生輔導諮商中心、衛生局社區心理衛生中心成立「3C成癮123三大防護網」，同時建立有效醫療與復原體系，不僅是防治，更包括康復與復原的過程，主動出擊全面守護家庭與學子，協助面對與解決網路成癮問題。

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「3C成癮123 三大防護網」除了透過相關課程提升學生抗衡3C成癮的能力，也將結合學校輔導系統與學生輔導諮商中心提供專業支持，以及結合「家庭教育諮詢專線、網路成癮專線、衛生福利部1925安心專線」三專線。多管齊下，聯手阻絕防護3C成癮問題，讓孩子重回家庭最真實的溫度。

在相關課程提升學生抗衡3C成癮的能力上，共同推動家長親職教育講座，提升家長親職知能與對3C成癮的警覺性，以及培養更健康的使用習慣。心理衛生中心並與NGO組織合作，培養學童正確使用網路的概念與習慣，也深入社區與專業團體合作推廣校園、社區的網癮防治講座、教師的培力工作坊與學童的知能團體與親子活動，從各面向倡議正確使用網路態度與正向親子陪伴。

在結合學校輔導系統與學生輔導諮商中心提供專業支持上，攜手學校輔導系統與學生輔導諮商中心，共同提供專業輔導與支持，同時建立完整的支援體系，讓學子、家庭能夠及時獲得協助，更有效應對3C成癮問題。心理衛生中心亦深入幼兒園，合作辦理網路成癮防治家長座談會與闖關活動，透過每年與教育局合作網路成癮使用習慣的普篩，了解學子網路的使用習慣與趨勢，並修正輔導服務策略。

此外，在家庭教育諮詢專線、網路成癮專線、衛生福利部1925安心專線三專線上，教育局家庭教育中心特別設立家庭教育諮詢專線「412-8185」(台語諧音：按一下，幫一幫我)，提供家庭問題支持、傾聽與陪伴。衛生局社區心理衛生中心亦針對網路成癮建置諮詢專線「07-6966602轉3105」，提供專業建議與協助。同時，教育局家庭教育中心與衛生局社區心理衛生中心合作，推廣衛生福利部「1925」（依舊愛我）安心專線，讓市民更容易取得心理健康的支持。

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