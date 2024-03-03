高市教育局跨域結盟設「3C成癮123三大防護網」守護學子健康學習

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在相關課程提升學生抗衡3C成癮的能力上，共同推動家長親職教育講座，提升家長親職知能與對3C成癮的警覺性，以及培養更健康的使用習慣。心理衛生中心並與NGO組織合作，培養學童正確使用網路的概念與習慣，也深入社區與專業團體合作推廣校園、社區的網癮防治講座、教師的培力工作坊與學童的知能團體與親子活動，從各面向倡議正確使用網路態度與正向親子陪伴。
在結合學校輔導系統與學生輔導諮商中心提供專業支持上，攜手學校輔導系統與學生輔導諮商中心，共同提供專業輔導與支持，同時建立完整的支援體系，讓學子、家庭能夠及時獲得協助，更有效應對3C成癮問題。心理衛生中心亦深入幼兒園，合作辦理網路成癮防治家長座談會與闖關活動，透過每年與教育局合作網路成癮使用習慣的普篩，了解學子網路的使用習慣與趨勢，並修正輔導服務策略。
此外，在家庭教育諮詢專線、網路成癮專線、衛生福利部1925安心專線三專線上，教育局家庭教育中心特別設立家庭教育諮詢專線「412-8185」(台語諧音：按一下，幫一幫我)，提供家庭問題支持、傾聽與陪伴。衛生局社區心理衛生中心亦針對網路成癮建置諮詢專線「07-6966602轉3105」，提供專業建議與協助。同時，教育局家庭教育中心與衛生局社區心理衛生中心合作，推廣衛生福利部「1925」（依舊愛我）安心專線，讓市民更容易取得心理健康的支持。