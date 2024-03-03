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柯文哲拋「N+1」為陳智菡？前幕僚曝恐成2026連任議員殲滅計畫

▲吳靜怡指柯文哲拋N+1是為了民眾黨黨團主任陳智菡參選2026。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.19）
▲吳靜怡指柯文哲拋N+1是為了民眾黨黨團主任陳智菡參選2026。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.19）

記者邱新博／台北報導

民眾黨主席柯文哲上月的在網路節目中提出「勇敢提名、N+1」計畫，2026地方選舉擬在目前民眾黨沒有議員的選區提名1席、有議員的區域再加1席。前柯文哲幕僚吳靜怡今日指出，此計畫是為了合理化立法院黨團主任陳智菡空降參選，但恐怕會成為民眾黨連任議員的殲滅計畫。她更直嗆陳智菡，「陳智菡在哪裡選，我就會去那裡選，畢竟我不屑跟妳在民眾黨玩這種黨內內鬥遊戲」。

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吳靜怡表示，柯文哲花了200萬元做全國票倉分析，提出「N+1」全台擴大提名計畫，現任議員要再拉1位新參選人在同區參選，此策略恐怕成為民眾黨連任議員的殲滅計畫。

吳靜怡認為，不僅台北市成為越選越弱的盤勢，且綜合數據分析都顯示柯文哲得票高的地方，大部分都是蔡英文2020選票突破5成的地方，柯完全沒有六都基本盤。

吳靜怡說，柯文哲在此時提出「N+1」計畫的目的就是為了合理化陳智菡空降到任何地方，但民眾黨從未有配票機制，「舉例來說，台中市民眾黨最強議員江和樹再加上陳智菡，相信我，江和樹抬轎之外，還要變成落選頭！」

吳靜怡表示，除非陳智菡願意靠自己經營艱困選區，民眾黨現任議員才能避開這樣的後患，雙北在藍綠未禮讓的情況下，民眾黨無法在「N+1」策略下同選區當選2名。

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