讀賣巨人交流賽／大巨蛋再戰人流！動線有改善、民眾批標示一樣糟
台北大巨蛋昨（2）日迎來首次滿員的37,890人進場，寫下台灣棒壇歷史新頁，但進場排隊動線、天花板漏水等問題也引起爭議。今（3）日活動迎來第二天，現場部分球迷受訪表示，大巨蛋整體的排隊動線、速度有改善，但是關於不同隊伍間的標示卻依然還是很混亂。
記者林之越/台北報導
媒體採訪到剛進場的男性球迷小威，他表示有聽說昨天的排隊人潮有點混亂，但今天自己覺得排隊速度還算蠻快的，雖然是從最中間的大門進入，但2點開放進場不到10分鐘就得以進場，並且覺得整體動線還算明瞭。然而，記者採訪到甫進場的兩位李姓小姐，他們對於標示部分並不太滿意。
受訪時她們透露，自己因為有在關注樂天桃猿，所以今天才特地從台中坐車上來大巨蛋觀賽。中午12點多就來排隊了，但地上標示只有分類內野、外野，讓她們看到人潮就一起加入排隊，沒想到竟然是工讀生的報到隊伍，最後才知道排隊入口其實是在地下室，認為整體標示來說有點混亂。
而且進場時，多次詢問場內工讀生後，都沒有獲得相對應的指引，反而是詢問其他球迷才解惑，認為主辦方可能需要再加強工讀生的訓練。此外她們也提到，自己先前在台中洲際棒球場參加2023年經典賽時也有一定人潮，但標示就相對清楚很多。
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