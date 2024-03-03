交通微罪不記點拚520前修法！交通部明研商、政院7日有望拍板

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王國材日前指出，微罪不記點、不開放檢舉主要牽涉2個法規，記點部分是違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，這個由交通部、內政部討論完就能發布；但民眾檢舉項目縮減，必須修改《道路交通管理處罰條例》，需要經過立法院審議處理。
據了解，交通部預計在明天上午9點半，邀集行人零死亡推動聯盟、下一代學生行人路權聯盟、台灣交通安全協會、台灣機車路權促進會等民團，以及計程車駕駛員工會全國聯合會、全國汽車駕駛人權益聯盟、汽車貨運工會等，召開「違規記點及民眾檢舉之檢討」座談會。
該座談會將研討「交通違規最高罰鍰1200元以下」的微罪不記點、不開放檢舉，以及測速照相等逕行舉發、科技執法、民眾檢舉等違規不記點議題。
而行政院長陳建仁日前在立法院答詢時也表示，7日的行政院會將提出相關解決方案。有消息傳出，行政院院會擬通過《道路交通管理處罰條例》修正草案與相關子法，修正民眾檢舉項目，訂定1200元以下罰鍰的微罪不記點，並將拍板「行人交通安全設施條例草案」，兼顧行人與用路人、職業駕駛人的權益。
有政院官員提到，違規記點規定，交通部將修正裁罰基準，讓1200元以下罰鍰的微罪不記點，拍板後，裁罰基準要先預告，待收集各方意見後，才會正式公告，至於何時實施，還很難說；民眾檢舉部分，去年修法後，檢舉案件量大，造成基層員警處理負擔，政院將提出《道路交通管理處罰條例》修法，對於騎機車未戴安全帽、倒車前未顯示倒車燈光或倒車時不注意其他車輛或行人等，微罪違規事項，不開放檢舉。