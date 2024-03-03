台灣燈會參觀人次破千萬 黃偉哲：讓全世界重新認識台南
「2024台灣燈會在臺南」兩大燈區安平燈區、高鐵燈區參觀人次截至昨(2)日止突破千萬人次，台南市長黃偉哲昨晚透過過臉書宣布這好消息並分享燈會精彩照片，希望透過這些照片，重新喚起台南人的驕傲、讓全世界人對台南這片土地重新認識，「台南既是文化古都，也是綠能與科技兼備之都！」
記者郭俊暉／台南報導
安平燈區在2月3日啟燈，高鐵燈區於元宵節2月24日啟燈，成功打響「臺南400」知名度，南市府指出，「安平燈區」走藝術文青風格，融合安平的海風、地景藝術，擄獲一批喜愛寧靜風格的民眾。然而隨著高鐵燈區的啟燈，民眾對燈會好評爆棚、佳評如潮。不僅參觀人潮爆量，網路對燈會的討論度也持續發燒！讓這次的台灣燈會，不論是虛擬線上網路或是實體活動現場，都是熱鬧滾滾！
黃偉哲表示，在臺南400的歷史時刻點舉辦台灣燈會，格外具有意義，市府各單位無不繃緊神經、嚴陣以待，就是要讓前來賞燈的國內外遊客看見臺南之美。所幸啟燈至今，燈會帶來的人潮與佳評對市府團隊是最佳的回饋禮物！黃偉哲邀請尚未參觀的民眾，務必把握最後一週賞燈的機會！
台南市府表示，網路上燈會好評不斷，也讓辛苦的工作人員感到很振奮，例如有網友留言「真的很美～值得一去再去」「廁所非常的乾淨」「接駁車做得很好」更有韓國網友自拍台灣燈會介紹影片，讚道「環境非常乾淨、台灣人素質非常高！」
同時，民眾對於各項服務措施，如高齡者、身障者接駁服務⋯等，亦是讚譽有加，透過市長信箱、1999等各種管道表達感謝。南市府指出，民眾的意見或建議不論是好評或負評，市府都會虛心接納檢討。