基隆警、巡路員遭撞殉職！兇嫌母想當面致歉：「能請的錢」都會賠
基隆八堵派出所警員蘇昱鴻在派出所值勤時，被簡姓男子駕駛偷來的貨車直接撞死，事件引發全台譁然。據了解，犯嫌簡姓男子日前疑精神相關疾病惡化，在澳底漁港偷竊小貨車，一路飆車前往基隆，萬瑞快速道路撞死劉姓巡路員，最後衝入八堵派出所釀成大禍。簡母透過當地真理里里長趙瑞昌表示，兒子鑄下大錯已死，自己能請的錢都會用來賠償受害者，如果被害人家屬願意接受，自己也想去當面致歉。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，簡母與丈夫育有3名子女，因丈夫早逝獨自扶養孩子長大，平日靠打零工和低收入戶補助維生，簡男於家中排行第二，妹妹因長期精神狀況不佳，居住在安養院，哥哥情緒狀況不好蝸居在家，也沒有工作能力。
事件發生後，簡母得知兒子撞死2條無辜生命，哽咽難過表示「對不起警察」，坦言兒子近期精神狀況不佳，有幻聽幻覺等症狀，今年2月期間，還帶他去就醫並服藥，未料還是發生憾事。
根據《聯合新聞網》報導，兒子犯錯後，簡母也承受極大壓力，她透過里長趙瑞昌表示，兩名被害人在工作中罹難很無辜，肇事的兒子有勞保，好像還有「人壽險」，如果有領到錢，都會賠償給被害人，簡母也想去向被害人家屬致意，但不知被害人家屬同不同意。他會和區公所聯繫安排，看對方是否接受簡母當面道歉，或是由他或區長代表致意。