2024宋江陣「陣頭拜觀音」揭序曲 宋江大宴3/4開放預訂
百年陣頭拜觀音，文武藝陣展風華。有藝陣之鄉美譽的內門區，每年觀音佛祖遶境前，文武陣頭於觀音佛祖面前展現演練成果、祈求合境平安，是臺灣最珍貴陣頭文化的保存。今年內門紫竹寺「陣頭拜觀音」將於3月9日、10日舉行，也為「2024高雄內門宋江陣」活動揭開序曲，每年受到各界熱烈期待的「宋江大宴」也將於3月4日開放預訂。
記者陳美嘉／高雄報導
內門紫竹寺主委劉銀城表示，高雄內門宋江陣的核心精神，就是對觀音佛祖的堅實信仰。今年由內門紫竹寺主辦羅漢門迎佛祖遶境，所有參與遶境的文武陣頭，會在遶境前先敬拜觀音佛祖，並展現演練成果，這也就是「陣頭拜觀音」的由來。接著在3月16日、17日與23日、24日，每天清早七點從內門紫竹寺出發，展開遶境的旅程，四天將徒步行走80公里，歡迎大家一起加入，跟隨觀音佛祖慈悲的腳步，祈求國泰民安、四季豐收。
高市府觀光局高閔琳局長表示，內門區匯集高雄重要的陣頭文化，「2024高雄內門宋江陣」將於3月9日至24日在內門紫竹寺熱鬧展開，除了熱情精彩的全國創意宋江陣頭大賽、獲文化部指定為「國家重要民俗」的「羅漢門迎佛祖遶境」、文武藝陣大匯演，還有文史導覽小旅行等系列活動。
觀光局補充表示，今年宋江陣系列活動「陣頭拜觀音」於3月9日開幕式後登場，有來自內門24組文武藝陣參與。兩天的精彩演出，民眾將可一飽眼福，看見臺灣最道地的藝陣文化，也可見識到最原汁原味的宋江陣真功夫。
「宋江大宴」將於3月16、17、23日於觀亭國小旁的萃文書院開桌。今年由內門在地新生代總鋪師林祺銘掌鼎，推出每桌新台幣8800元的美味手路菜，除了內門辦桌特色招牌一品封肉，還有櫻花蝦米糕、鮮烤龍虎石斑魚、鹽焗海大蝦、港鮑干貝燉全雞、貝柱佛跳牆等10道豐盛辦桌菜。宋江大宴訂席將於3月4日(一)上午十點開放電話訂席。更多活動訊息請上「高雄內門宋江陣」Facebook及高雄旅遊網查詢。