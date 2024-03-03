朱敬一、卓榮泰、潘孟安入閣呼聲高！綠委：這些人都具備這3特質
賴清德總統當選人上任後佈局引發外界關注，如今又有消息傳出，前黨主席卓榮泰接任府祕書長呼聲高；而黨秘書長則為屏東縣前縣長潘孟安；閣揆則是經濟學者朱敬一。對此綠委許智傑今（3）日表示，被點名的人都有3項特質，包括高度專業、行政歷練豐富與溝通能力強。綠委郭國文則認為，府黨的秘書長是重要職務，相信賴清德會有完整佈局。
記者陳威叡／台北報導
520將至，賴清德府院黨佈局消息頻傳，有消息指出，賴清德上任後的總統府秘書長，傳出是前黨主席卓榮泰接任呼聲高；黨部秘書長部分則是輔選有功的屏東縣前縣長潘孟安；閣揆人選則是先前外界曾討論人選經濟學者朱敬一。此外包過陸委會主委邱太三與總統府副秘書長黃重諺，都有可能會留任。
許智傑表示，媒體點名的國安、財經、府院黨人選，認為都相當不錯，尤其這些人選都有共同特質，包括高度專業、行政歷練豐富與溝通能力強，不過未來人選是誰，還是要尊重賴清德準總統的佈局。
郭國文則說，有關府院黨高層佈局，現在已經3月，基層支持者免不了有一些詢問與關心，但他相信賴清德會有完整的佈局，無論是行政院佈局或總統府秘書長人選都很重要，而黨的秘書長經過選舉後，也應該在積極佈署。