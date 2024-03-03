峮峮「絕版香汗球衣」開賣了！上架才2天狂飆14萬元 粉絲搶破頭
中信兄弟Passion Sisters人氣成員峮峮，憑藉活潑性格與甜美外型，在球場上奠定地位，還一口氣紅到日本爭相報導，近幾年更跨足綜藝主持、戲劇演出，人氣水漲船高。日前，Passion Sisters舉辦公益競標活動，拍賣女孩們絕版親簽球衣，結果才上架短短兩天，峮峮的球衣就被喊破14萬元，數字相當驚人。
記者詹鎰睿／綜合報導
Passion Sisters於1日在官方臉書宣布拍賣啦啦隊女孩「2023絕版英字球衣 & 黃色背號T」，17位女孩包含峮峮、波波、君白、曼容、妮可、小安、凱蒂、短今、希希、白白、林可、貴貴、畇二、盈瑩、Peggy、晴兒、Julie通通到齊，紛紛秀出手上的絕版親簽香汗球衣一同做公益。
截稿前，峮峮的粉絲們一共出價52次，也讓價格從1萬元，喊到現在已經來到14萬元，而且每位粉絲帳號都不一樣，可見峮峮的人氣相當驚人，第二名的波波也突破6位數，來到10萬5288元，去年剛加入的仙女2人組君白、曼容人氣也是相當旺，分別佔據第3、4名。
此外，寵粉的Passion Sisters還宣布今年的春酒會額外開放50名粉絲名額，消息立刻掀起球迷們討論。事實上，除了去年加入的6位練習生，今年Passion Sisters還會再增添新成員，總人數將擴編至30人，而且還有2位新洋將加入，分別是起亞虎啦啦隊邊嘏燏，以及樂天巨人啦啦隊隊長李丹妃，雖然消息尚未獲得官方證實，但大家早已按耐不住，期待新球季的到來。
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