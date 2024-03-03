近4萬球迷擠爆大巨蛋 資深球迷藍委超感動！盼未來讓世界驚艷
台北大巨蛋首度舉辦職業賽事，昨日由日本職棒讀賣巨人，對上中華職棒的中信兄弟，吸引滿場創紀錄的3萬7890球迷進場看球。身為30多年的資深象迷，國民黨立院黨團書記長洪孟楷也到現場看球，期待北台灣共同發展，更大格局看待良性互動及城市競爭，「相信最後勝利的，一定都是居住在這塊土地上的國人」。
記者何哲欣／台北報導
洪孟楷說，期待如此久的大巨蛋，終於在國人面前誕生，昨晚外面下著小雨、場內舒適的看球，這個體驗除了美好，還是美好！大巨蛋即便放到國際，都是首屈一指的體育場館，不只是台灣最頂，更是世界級！未來舉辦的國際賽、演唱會、表演，絕對都能夠讓世界各地來觀賞的人驚艷。
洪孟楷說，現在的大巨蛋，絕對還不是完全體！包括樓層跟樓層間的邊層可以再加上LED螢幕，包括中央螢幕能夠更加大，還有入駐的商店家還未齊全，一步一步的擴充相關軟體，完全體的大巨蛋令人期待。
他說，要把雙北看成一整塊大市場，甚至有機捷、台鐵等大眾運輸工具串連的桃園、基隆給看入，千萬人口的北北基桃能夠持續有大建設，但又不重複，而是互補發展各特色；思考新北能有什麼建設契機如同大巨蛋的效應。新北市長侯友宜的大魄力推動泰山新莊塭仔圳、五股垃圾山也變夏綠地，後續能用土地來規劃領頭的建設，帶動整區發展，也用大眾運輸吸引台北、桃園、基隆和各地的民眾前來參與消費。
洪孟楷說，讓北台灣共同發展，更大格局看待良性互動及城市競爭，相信最後勝利的，一定都是居住在這塊土地上的國人！