讀賣巨人交流賽／提前2小時排紀念品仍完售！球迷：感覺來買剩的
讀賣巨人隊交流賽迎來活動第二日，將在大巨蛋對上樂天桃猿隊，昨（3）日和中信兄弟的賽事吸引寫下歷史紀錄的37,890人進場，販售本次活動限定紀念品的商店也擠滿人潮，甚至有發生衝突。不過今（3）日動線似乎已相較改善，但有球迷對於紀念商品數量表達不滿，認為今天進場的球迷似乎是來「買剩的」。
記者林之越/綜合報導
巨人、樂天開賽前一小時，球場外依然擠滿人潮，但可以看到相對前日比賽，球迷們都被安排到較為空曠的地下室排隊，且也免於在綿綿細雨中空等。然而，記者訪問到排隊列中的呂先生，他對於紀念商品的準備數量表示不滿。
在採訪中他表示，因為看到前日中信兄弟、巨人戰的排隊狀況，今天才提早來排隊，認為關於排隊動線的部分確實有改善不少。但是自己大概12點多就到場排隊了，許多紀念商品卻在2點開賣後不到20分鐘就完售，讓自己感覺似乎是來「買剩的」。
呂先生也補充道，自己雖然不在隊伍最前段，但距離紀念品商店不算太遠，卻仍然有可能買不到想要的紀念商品。並對主辦方提出建議，如果賣出多少門票，應該要可以預估會有多少球迷來採買紀念商品，不然特意提早來排隊，卻什麼都買不到，心情也會受到影響。
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