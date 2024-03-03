全家福袋也撐不住了！倒數3天賣不完　門市爆「跳樓買1送1」瘋搶

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而貼文曝光後，有人立刻就衝到該家門市查看，表示「真的有！中午去的時候還剩下十多個，也有幸運抽到一雙玖獎的絨毛拖鞋」、「確定有買一送一，但是有限數量大概還剩六到七個人，太晚看到應該就賣完了」；也有人分享「我家這邊180元一個，不知道該不該下手」、「上次也在萬華看到買二送一了！」、「單店優惠喔！早上逛兩家全家都還是原價」。
而《NOWnews》記者今（3）日也前往信義區尚未賣完福袋的全家門市查看，發現除了一些跟IP聯名的福袋有69折之外，今年推出的「龍年福袋」還是沒有特價，一包維持原價是249元；詢問店員後，店員也表示：「沒有收到任何有關特價的資訊」，顯然網友發出的福袋優惠是「單店優惠」，並不像7-11出清福袋一樣大多數門市都跟進。
福袋通路幾乎全面下架！僅存全家倒數3天搶購
目前福袋也僅剩下全家還有販售，7-11因為元宵節買一送一活動出清，加上登記抽獎時間已經截止，門市幾乎都已經看不到福袋身影；而全聯更是直接在元宵節過後就把福袋、禮盒區全部下架，一點都不戀棧繼續銷售，「今年賣不好，明年改版再來的概念」！至於全家目前門市還在販售當中，抽獎序號登入只到3月6日，各店家也可能在最後幾天推出優惠出清，想購買的民眾除了巡店留意之外，詢問店員也要保有禮貌哦！
至於如果在最後關頭買全家福袋，也要記得登錄序號，可以參加頭獎賓士5台抽獎，除此之外，福袋打開也有馬上抽的活動，《NOWnews》也整理列出「貳獎」至「普獎」的獎項提供給還沒購買全家福袋的民眾參考！說不定下個幸運兒就是你！
🟡貳獎：1萬全盈+PAY儲值金（20組）
🟡參獎：10萬東南旅遊國內外旅遊金（2名）
🟡肆獎：Apple iPhone 15 128G（2名）
🟡伍獎：1萬長汎假期旅遊金（2名）
🟡陸獎：3,333枚LINE WEBTOON回饋型代幣（2名）
🟡柒獎：任天堂主機Nintendo Switch+寶可夢紫遊戲片（1名）
🟡捌獎：任天堂健身環大冒險（4名）
🟡玖獎：全家獎專屬禮物（38,828名）
🟡普獎：蝦皮購物優惠券