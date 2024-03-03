權威斷言「不拿掉小孩」會死！孕婦崩潰求助台大醫 最終結局逆轉
台大婦產科醫師施景中，昨（5）日在臉書上分享經手過的一個特殊案例，一位孕婦被心臟病權威醫師建議拿掉小孩，否則會有性命問題，但施景中與同院心臟科專家討論後，卻認為沒有那麼嚴重。最後，該名孕婦順利地生下小孩，這也讓施景中身有感悟：「權威不一定對，我也要時時警惕，別變成另一個權威」。
記者潘毅／綜合報導
施景中在臉書發文，近日自己的門診來了一位年輕的產後孕婦，產婦的母親也跟著過來，懷裡抱著剛生下的嬰兒，原來去年該名孕婦初期懷孕時，在另一家享有盛名的大型醫院，由另外一位成人心臟病的權威，斷言她有肺動脈高壓，建議孕婦要把小孩拿掉，跟她說如果繼續懷孕下去她會死掉。
孕婦和老公已結婚2年，好不容易有了這個小孩子，聽到這句話如同晴天霹靂，非常捨不得，最後又到施景中醫師這看診，孕婦也將超音波報告帶來，由於施景中已經讓小兒心臟科訓練到一定程度，加上產婦本身的先天心臟病也是他常見的問題，於是安慰「沒有糟到必須要把小孩拿掉」。
施景中又補充，當天他找了專門看成人先天性心臟病的專家盧俊維教授，為產婦安排檢查，最後也證實了他的看法，就在一個半月前，該產婦開心地自然產生下白白胖胖的兒子，並到門診來跟他一起拍照留念。
這次案例後，也讓施景中引以勸戒：「權威不一定會對，我也要這樣來時時警惕自己，不要變成另外一個權威」，同時且很高興因為他的建議，小孩沒有被犧牲掉，健康地誕生在這個世界上。