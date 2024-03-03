IU演唱會「台下坐著李鍾碩」！男神突變女友傻瓜 深情凝望照閃炸
30歲南韓小天后IU昨（2）日在首爾舉行《H.E.R.》演唱會，男友李鍾碩（李鐘奭）甜蜜現身！李鍾碩此行是與《皮諾丘》同劇演員辛載夏一起去，他身穿連帽衫、頭戴帽子，打扮低調，坐在觀眾席專注凝望IU，為女友加油、應援，兩人從2023年元旦認愛，一度被唱衰分手，不過李鍾碩以行動打破謠言，證實依舊是「戀愛ing」。
記者羅凌筠／綜合報導
李鍾碩從IU的10多年好友升格正牌男友，出道以來只認愛過IU，這一年多放閃的非常大方，最津津樂道的是李鍾碩2022年12月31日以《黑話律師》拿到MBC演技大賞，當時女友身分還沒曝光，李鍾碩直接在台上表白：「服完兵役後有很多苦惱、恐懼和痛苦，那時候有人幫助我往好的方向思考，給我積極的想法。非常感謝妳一直那麼帥氣，我想對妳說，我喜歡妳很久了，非常尊敬妳。」
隨後兩人透過公司認愛，說李鍾碩是「女友傻瓜」也不為過，有次，李鍾碩在採訪中提到，「聽起來可能很老套，那位朋友的存在本身就是一種依靠和力量。世上那位朋友最有趣，在進入30歲以後感受到苦惱的期間，從身為朋友的她那邊得到很多安慰。」此外，李鍾碩也被捕捉到渾身上下的行頭，都是IU的演唱會周邊商品，包括鴨舌帽、手機支架等小物，一副宣示主權的樣子，受到許多網友祝福。
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