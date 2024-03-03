管碧玲專案報告、藍綠甲動備戰 白委1席又成關鍵！黃國昌這麼說
中國漁船在金廈水域翻覆造成2死，立法院內政委員會明邀海洋委員會主委管碧玲專案報告，但因會議名稱是「撞船案」，管碧玲回嗆無法接受，藍營則反批管碧玲態度傲慢，明天委員會將有動作。藍綠兩大黨明天都甲級動員備戰，不過尷尬的是，藍綠兩黨在內政是6票對6票，若要做出決議，唯一的一席民眾黨立委麥玉珍，又成了關鍵。
記者何哲欣／台北報導
國民黨團明早將開黨團大會，針對明天會議狀況如何處理，再做討論。國民黨團書記長洪孟楷要求管碧玲先道歉。國民黨立委許宇甄準備提出譴責案。
目前內政委員會共14席立委，高金素梅不參與投票，藍綠立委剛好是6比6，另外1席是麥玉珍。內政委員會明天若要表決、或是做出任何決議，藍綠6比6時，麥玉珍若倒戈偏向民進黨，國民黨就輸定了，除非麥玉珍挺國民黨，或是麥玉珍棄權、由主席投最後一票，才會對國民黨有利。
對此民眾黨團總召黃國昌則說，原訂的會議名稱已相對中性，管碧玲糾結於名稱、意圖轉移焦點、民進黨黨團想藉此護航規避報告，並不可取。民眾黨團認為，實質開會讓立委質詢問官員、釐清事實，遠比在會議名稱上作文章重要。我們呼籲各黨團理性問政監督，共同捍衛我國主權、保障漁民權益。