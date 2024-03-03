管碧玲為金門撞船案對槓高金 海巡署全扛了：盼更名、願承受指責
針對陸籍快艇拒檢翻覆釀2死，對此立法院內政委員會召委高金素梅排定明日進行「金門撞船案」專案報告，讓海委會主委管碧玲不滿報告名稱，海巡署今（3）日發出聲明說明，盼調整為「113年2月14日《取締大陸籍快艇事故案》專題報告」，強調船艇併靠或海巡執行登檢，船體碰撞或碰觸在所難免，與撞船仍有主、被動及強度的不同，此次因修改立法院專題報告名稱及新聞處理未臻嚴謹，對召委高金素梅有失禮之處，願承受指責。
記者陳威叡／台北報導
對於內政委員會專案報告名稱引發爭議，海巡署表示，為能夠契合執法正當性事實，回歸執法案件本質及捍衛依法行政核心價值，爰擬具「113年2月14日《取締大陸籍快艇事故案》專題報告」，期藉由本次報告機會，向關心本案立委及社會各界詳實還原事實經過。
海巡署發言人張忠龍指出，無論是一般船艇併靠或海巡人員執行登檢，船體「碰撞」或「碰觸」均在所難免，惟探究其本質，與「撞船」仍有主、被動及強度之不同，為能捍衛執法正當性，爰調整專題報告名稱。此外，各機關赴立法院專題報告，偶有報告單位因為排案名稱與機關業務本質不同而改名之情形，以切合實需，海巡署並非首例。
張忠龍指出，於上月22日召開記者會正式名稱為「海巡署金門0214專案小組記者會」，而後端直播工作人員誤植為「海巡署0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」案情說明記者會，未能以金門記者會名稱為直播下定標題，致肇生誤解，特予澄明。
最後張忠龍表示，此次因修改立法院專題報告名稱及新聞處理未臻嚴謹，對召委高金素梅有失禮之處，海巡署願承受指責，未來仍將堅定依法行政立場，捍衛海疆，同時持續精進各項文書作業，以臻周妥。