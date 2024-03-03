讀賣巨人交流賽不斷更新／威能帝好威！3局飆5K　五局樂天0:0巨人

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樂天派出威能帝先發，是全隊唯一洋將，其餘以本土戰力應戰，威能帝上賽季共先發出賽8場拿下4勝1敗，吃下50局且防禦率僅2.09。
🔴讀賣巨人交流賽 vs 樂天桃猿文字直播
📍一局上（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第一棒 林立：二壘安打，二壘有人。
第二棒 梁家榮：三壘上方飛球接殺，一出局。
第三棒 廖健富：二壘方向平飛球接殺，形成雙殺，三出局。
📍一局下（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第一棒 佐佐木俊輔：三振，一出局。
第二棒 門脇誠：三壘方向平飛球接殺，兩出局。
第三棒 坂本勇人：三振，三出局。
📍二局上（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第四棒 朱育賢：三振，一出局。
第五棒 林承飛：右外野落地安打，一壘有人。
第六棒 林泓育：三振，兩出局。
（林承飛遭阻殺出局，三出局）
📍二局下（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第四棒 岡本和真：三振，一出局。
第五棒 吉川尚輝：左外野飛球接殺，兩出局。
第六棒 長野久義：三壘滾地球暴傳失誤，二壘有人。
第七棒 秋広優人： 四壞保送，一、二壘有人。
第八棒 萩尾匡也：中外野飛球接殺，三出局。
📍三局上（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第七棒 陳晨威：右外野二壘安打，二壘有人。
第八棒 成晉：右外野穿越安打，一、三壘有人。
（成晉趁暴投跑上二壘，二、三壘有人）
第九棒 宋嘉翔：三振，一出局。
第一棒 林立：三振，兩出局。
第二棒 梁家榮：二壘滾地球刺殺，三出局。
📍三局下（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第九棒 岸田行倫：三振，一出局。
第一棒 佐佐木俊輔：三振，兩出局。
第二棒 門脇誠：游擊滾地球刺殺，三出局。
📍四局上（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第三棒 廖健富：三振，一出局。
第四棒 朱育賢：中外野飛球接殺，兩出局。
第五棒 林承飛：游擊平飛球接殺，三出局。
📍四局下（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
桃猿更換投手：陳冠宇
第三棒 坂本勇人：四壞保送，一壘有人。
第四棒 岡本和真：左外野平飛球守備失誤，一、二壘有人。
第五棒 吉川尚輝：觸擊短打投手前滾地球刺殺，一出局。
（坂本勇人、岡本和真進佔二、三壘，巨人換代跑歐可耶瑠偉、湯浅大）
第六棒 長野久義：投手強襲飛球接殺，再傳三壘形成雙殺，三出局。
📍五局上（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第六棒 林泓育：游擊滾地球刺殺，一出局。
第七棒 陳晨威：中外野飛球接殺，兩出局。
第八棒 成晉：游擊滾地球刺殺，三出局。
🔴先發打序
📍樂天桃猿
第一棒 林立（二壘）
第二棒 梁家榮（三壘）
第三棒 廖健富（一壘）
第四棒 朱育賢（左外野）
第五棒 林承飛（游擊）
第六棒 林泓育（指定打擊）
第七棒 陳晨威（中外野）
第八棒 成晉（右外野）
第九棒 宋嘉翔（捕手）
先發投手：威能帝
📍讀賣巨人
第一棒 佐佐木俊輔（右外野）
第二棒 門脇誠（游擊）
第三棒 坂本勇人（三壘）
第四棒 岡本和真（一壘）
第五棒 吉川尚輝（二壘）
第六棒 長野久義（指定打擊）
第七棒 秋広優人（左外野）
第八棒 萩尾匡也（中外野）
第九棒 岸田行倫（捕手）
先發投手：菅野智之
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