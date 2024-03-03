讀賣巨人交流賽／今晚戰樂天桃猿！對戰陣容、轉播交通資訊懶人包

讀賣巨人交流賽不斷更新／威能帝好威！3局飆5K　五局樂天0:0巨人

▲樂天桃猿洋投威能帝首局三上三下，但二局下隊友守備「煮粥」。（圖／記者葉政勳攝）
▲樂天桃猿洋投威能帝首局三上三下，但二局下隊友守備「煮粥」。（圖／記者葉政勳攝）

記者路皓惟/台北報導

讀賣巨人90周年紀念台灣試合繼續在台北大巨蛋進行，今（3）日由樂天桃猿接力對戰巨人，樂天推派洋投威能帝對決台灣球迷耳熟能詳的王牌菅野智之。

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本場巨人由菅野智之先發，職棒生涯11年中，有8年勝投達到雙位數，三度奪得央聯勝投王，其中在2017年球季包辦央聯防禦率王、勝投王，還榮獲象徵投手最高榮譽的澤村賞。

樂天派出威能帝先發，是全隊唯一洋將，其餘以本土戰力應戰，威能帝上賽季共先發出賽8場拿下4勝1敗，吃下50局且防禦率僅2.09。

▲曾效力讀賣巨人隊的昔日亞洲巨砲呂明賜，3月3日將登板大巨蛋為巨人隊與樂天桃猿賽事開球。（圖／葉政勳攝）
▲曾效力讀賣巨人隊的昔日亞洲巨砲呂明賜，3月3日將登板大巨蛋為巨人隊與樂天桃猿賽事開球。（圖／葉政勳攝）
🔴讀賣巨人交流賽 vs 樂天桃猿文字直播
📍一局上（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第一棒 林立：二壘安打，二壘有人。
第二棒 梁家榮：三壘上方飛球接殺，一出局。
第三棒 廖健富：二壘方向平飛球接殺，形成雙殺，三出局。

📍一局下（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第一棒 佐佐木俊輔：三振，一出局。
第二棒 門脇誠：三壘方向平飛球接殺，兩出局。
第三棒 坂本勇人：三振，三出局。

▲樂天桃猿開路先鋒林立掃出二壘安打。（圖／記者葉政勳攝）
▲樂天桃猿開路先鋒林立掃出二壘安打。（圖／記者葉政勳攝）
📍二局上（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第四棒 朱育賢：三振，一出局。
第五棒 林承飛：右外野落地安打，一壘有人。
第六棒 林泓育：三振，兩出局。
（林承飛遭阻殺出局，三出局）

📍二局下（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第四棒 岡本和真：三振，一出局。
第五棒 吉川尚輝：左外野飛球接殺，兩出局。
第六棒 長野久義：三壘滾地球暴傳失誤，二壘有人。
第七棒 秋広優人： 四壞保送，一、二壘有人。
第八棒 萩尾匡也：中外野飛球接殺，三出局。

📍三局上（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第七棒 陳晨威：右外野二壘安打，二壘有人。
第八棒 成晉：右外野穿越安打，一、三壘有人。
（成晉趁暴投跑上二壘，二、三壘有人）
第九棒 宋嘉翔：三振，一出局。
第一棒 林立：三振，兩出局。
第二棒 梁家榮：二壘滾地球刺殺，三出局。

▲讀賣巨人王牌菅野智之守住失分危機。（圖／記者葉政勳攝）
▲讀賣巨人王牌菅野智之守住失分危機。（圖／記者葉政勳攝）
📍三局下（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第九棒 岸田行倫：三振，一出局。
第一棒 佐佐木俊輔：三振，兩出局。
第二棒 門脇誠：游擊滾地球刺殺，三出局。

📍四局上（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第三棒 廖健富：三振，一出局。
第四棒 朱育賢：中外野飛球接殺，兩出局。
第五棒 林承飛：游擊平飛球接殺，三出局。

📍四局下（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
桃猿更換投手：陳冠宇
第三棒 坂本勇人：四壞保送，一壘有人。
第四棒 岡本和真：左外野平飛球守備失誤，一、二壘有人。
第五棒 吉川尚輝：觸擊短打投手前滾地球刺殺，一出局。
（坂本勇人、岡本和真進佔二、三壘，巨人換代跑歐可耶瑠偉、湯浅大）
第六棒 長野久義：投手強襲飛球接殺，再傳三壘形成雙殺，三出局。

📍五局上（樂天桃猿0:0讀賣巨人）
第六棒 林泓育：游擊滾地球刺殺，一出局。
第七棒 陳晨威：中外野飛球接殺，兩出局。
第八棒 成晉：游擊滾地球刺殺，三出局。


🔴先發打序
📍樂天桃猿
第一棒 林立（二壘）
第二棒 梁家榮（三壘）
第三棒 廖健富（一壘）
第四棒 朱育賢（左外野）
第五棒 林承飛（游擊）
第六棒 林泓育（指定打擊）
第七棒 陳晨威（中外野）
第八棒 成晉（右外野）
第九棒 宋嘉翔（捕手）
先發投手：威能帝

📍讀賣巨人
第一棒 佐佐木俊輔（右外野）
第二棒 門脇誠（游擊）
第三棒 坂本勇人（三壘）
第四棒 岡本和真（一壘）
第五棒 吉川尚輝（二壘）
第六棒 長野久義（指定打擊）
第七棒 秋広優人（左外野）
第八棒 萩尾匡也（中外野）
第九棒 岸田行倫（捕手）
先發投手：菅野智之

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