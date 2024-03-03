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管碧玲對槓內政委員會　吳宗憲酸政壇老前輩處理漁船案只會這4點

▲海委會主委管碧玲不滿內政委員會金門漁船翻覆事件的專案報告名稱。（圖／資料照片）
▲海委會主委管碧玲不滿內政委員會金門漁船翻覆事件的專案報告名稱。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

金門漁船翻船事件，海委會主委管碧玲明日將赴立法院內政委員會進行專案報告，但卻稱不接受專案報告的名稱，引發藍委撻伐。國民黨立委吳宗憲表示，管主委在這次事件上處理實在很不理想，事發後除了放任幾位海巡署幹部亂嗆聲放狠話外，就是不停情緒勒索（罵我管碧玲就好，不要罵辛苦的基層）、掩蓋事實（在立委群組內發文要求幫忙講話）、避重就輕（爭執要叫做事故，不是撞船）。

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吳宗憲說，立法院專案報告的名稱是引用自海巡署於今年2月22日「0214金門海巡隊cp 1051艇與大陸漁船碰撞案記者會」的名稱。金門地檢署主任檢察官也曾稱：雙方不慎發生碰撞，大陸快艇當場翻覆；海巡署發新聞稿：船身多次接觸。所以，立法院的專案報告「撞船」ㄧ詞，毫無瑕疵可言。我國海商法中船舶船身發生接觸事故，也是使用「船舶碰撞」這個法律名詞，所以，管碧玲該做的是盡責好好來說明，而不是在一個正確的名詞上面避重就輕，欺騙國人。

吳宗憲指出，說真的，管主委在這次事件上處理實在很不理想，事發後除了放任幾位海巡署幹部亂嗆聲放狠話外，就是不停情緒勒索（罵我管碧玲就好，不要罵辛苦的基層）、掩蓋事實（在立委群組內發文要求幫忙講話）、避重就輕（爭執要叫做事故，不是撞船）。

吳宗憲喊話管碧玲，「您經歷豐富，政壇老前輩了，」應該深知一個單純的碰撞事故可能會造成政治危機，而政治危機的惡化，甚至導致雙方武力相向，務必要謹言慎行，心繫人民利益與國家安全。

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