管碧玲對槓內政委員會 吳宗憲酸政壇老前輩處理漁船案只會這4點
金門漁船翻船事件，海委會主委管碧玲明日將赴立法院內政委員會進行專案報告，但卻稱不接受專案報告的名稱，引發藍委撻伐。國民黨立委吳宗憲表示，管主委在這次事件上處理實在很不理想，事發後除了放任幾位海巡署幹部亂嗆聲放狠話外，就是不停情緒勒索（罵我管碧玲就好，不要罵辛苦的基層）、掩蓋事實（在立委群組內發文要求幫忙講話）、避重就輕（爭執要叫做事故，不是撞船）。
記者余祥／台北報導
吳宗憲說，立法院專案報告的名稱是引用自海巡署於今年2月22日「0214金門海巡隊cp 1051艇與大陸漁船碰撞案記者會」的名稱。金門地檢署主任檢察官也曾稱：雙方不慎發生碰撞，大陸快艇當場翻覆；海巡署發新聞稿：船身多次接觸。所以，立法院的專案報告「撞船」ㄧ詞，毫無瑕疵可言。我國海商法中船舶船身發生接觸事故，也是使用「船舶碰撞」這個法律名詞，所以，管碧玲該做的是盡責好好來說明，而不是在一個正確的名詞上面避重就輕，欺騙國人。
吳宗憲指出，說真的，管主委在這次事件上處理實在很不理想，事發後除了放任幾位海巡署幹部亂嗆聲放狠話外，就是不停情緒勒索（罵我管碧玲就好，不要罵辛苦的基層）、掩蓋事實（在立委群組內發文要求幫忙講話）、避重就輕（爭執要叫做事故，不是撞船）。
吳宗憲喊話管碧玲，「您經歷豐富，政壇老前輩了，」應該深知一個單純的碰撞事故可能會造成政治危機，而政治危機的惡化，甚至導致雙方武力相向，務必要謹言慎行，心繫人民利益與國家安全。